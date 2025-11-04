Pubblicità
Napoli-Eintracht, salta il pranzo UEFA: il motivo e che cosa è successo a poche ore dal calcio d'inizio

Clima tutt'altro che sereno tra gli azzurri e i tedeschi a poche ore dal match del 'Maradona': il tradizionale pranzo UEFA non si svolgerà.

Inaspettato fuori programma a poche ore dal calcio d'inizio del match tra Napoli-Eintracht che, al 'Maradona', si sfidano in occasione della quarta giornata della fase campionato della Champions League.

E' infatti saltato il tradizionale pranzo UEFA tra le delegazioni dei due club che, come da copione, precede l'inizio della partita che prenderà il via questa sera alle ore 21.00.

Uno scenario del tutto inaspettato ma che, alla base, ha un clima di attrito tra i due club per alcuni recenti fatti che hanno preceduto il percorso di avvicinamento al match: ma cosa è successo tra Napoli e Eintracht?

  • NIENTE PRANZO UEFA: IL MOTIVO

    Come riferito da Il Mattino, i vertici societari del club tedesco hanno deciso di disertare la trasferta di Napoli in segno di protesta.

    A suscitare il malcontento dei tedeschi è infatti l'assenza dei propri tifosi questa sera al 'Maradona', ai quali è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico. Motivo che aveva spinto i tedeschi a richiedere alla UEFA la disputa del match in campo neutro. Una proposta formale puntualmente respinta dal comitato organizzativo europeo.

  • I FATTI DEL 2023

    Il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi in vista di Napoli-Eintracht è stato imposto in seguito ai fatti del marzo 2023, quando parecchi ultras teutonici cercarono di mettere  a ferro e fuoco varie zone della città di Napoli.

    Una misura che non è stata accolta di buon grado dalla dirigenza del club di Francoforte, acuendo un clima di tensione che ha portato persino all'annullamento di un evento istituzionale come il pranzo pre-match.

