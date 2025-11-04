Napoli-Eintracht, salta il pranzo UEFA: il motivo e che cosa è successo a poche ore dal calcio d'inizio

Inaspettato fuori programma a poche ore dal calcio d'inizio del match tra Napoli-Eintracht che, al 'Maradona', si sfidano in occasione della quarta giornata della fase campionato della Champions League.

E' infatti saltato il tradizionale pranzo UEFA tra le delegazioni dei due club che, come da copione, precede l'inizio della partita che prenderà il via questa sera alle ore 21.00.

Uno scenario del tutto inaspettato ma che, alla base, ha un clima di attrito tra i due club per alcuni recenti fatti che hanno preceduto il percorso di avvicinamento al match: ma cosa è successo tra Napoli e Eintracht?