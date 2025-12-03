Napoli-Cagliari pari al 90', cosa succede? Coppa Italia, il regolamento stasera in caso di 1-1 o 2-2

La Coppa Italia continua. Questa sera, mercoledì 3 dicembre, si gioca una nuova parte degli ottavi del torneo 2025/2026, con Napoli e Cagliari in campo al Maradona dopo le vittorie di Juventus e Atalanta nelle prime due sfide.

Prevista in gara unica, la partita di oggi tra tra Cagliari e Napoli dovrà avere una vincitrice: il pareggio non è ammesso, considerando che negli ottavi, così in quasi tutte le fasi della Coppa Italia non è previsto un match di ritorno.

Dunque, cosa succede in caso di eventuale 1-1, 2-2 e via dicendo al 90'?