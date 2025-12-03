Pubblicità
Politano Napoli CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Cagliari pari al 90', cosa succede? Coppa Italia, il regolamento stasera in caso di 1-1 o 2-2

Ottavi di Coppa Italia, supplementari o rigori in caso di parità? Come funzionano gli ottavi del torneo 2025/2026 che continuano il 3 dicembre con Napoli-Cagliari, di scena al Maradona in gara unica.

La Coppa Italia continua. Questa sera, mercoledì 3 dicembre, si gioca una nuova parte degli ottavi del torneo 2025/2026, con Napoli e Cagliari in campo al Maradona dopo le vittorie di Juventus e Atalanta nelle prime due sfide.

Prevista in gara unica, la partita di oggi tra tra Cagliari e Napoli dovrà avere una vincitrice: il pareggio non è ammesso, considerando che negli ottavi, così in quasi tutte le fasi della Coppa Italia non è previsto un match di ritorno.

Dunque, cosa succede in caso di eventuale 1-1, 2-2 e via dicendo al 90'?

  • SUPPLEMENTARI O RIGORI IN NAPOLI-CAGLIARI?

    I supplementari non sono previsti, qualora Napoli-Cagliari si chiuda sull'1-1 o qualsiasi risultato di pareggio al termine dei due tempi regolamentari.

    In caso di 0-0, 2-2 e 3-3, infatti, si tireranno subito i calci di rigore, saltando i due vecchi tempi supplementari da 15 minuti.

    Il Napoli scende in campo per la prima volta nell'attuale Coppa Italia, mentre il Cagliari è reduce dalle vittorie contro Virtus Entella e Frosinone nei turni precedenti.

  • NIENTE SUPPLEMENTARI, IL MOTIVO

    Per quale motivo i supplementari in Napoli-Cagliari non sono previsti? Dalla stagione 2024/2025 la Lega Serie A ha scelto di eliminare i due tempi extra da 15 minuti ciascuno per evitare che gli atleti giochino ulteriormente, in un calendario fitto e con gare ogni tre giorni.

    Oltre al discorso del carico eccessivo sui giocatori, si è deciso di adottare subito i rigori per provare a spettacolarizzare maggiormente le partite di Coppa Italia.

  • SUPPLEMENTARI IN SEMIFINALE

    Così come negli ottavi, neanche nei quarti ci saranno i supplementari, ma direttamente i rigori in caso di parità al 90'. 

    Il discorso cambia esclusivamente per le semifinali e nello specifico per la partita di ritorno: in caso di parità di reti tra le due gare, nell'unica fase andata/ritorno del torneo 2025/2026, si giocheranno i due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente i rigori per decidere le due finaliste.

    Il Bologna ha vinto l'ultima edizione del torneo battendo il Milan in finale.

  • IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

    Bologna/Parma vs Lazio/Milan 

    Atalanta-Juventus

    Inter/Venezia vs Roma/Torino

    Napoli/Cagliari vs Fiorentina/Como

