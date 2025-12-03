Napoli-Cagliari, per l'avversaria dei quarti bisognerà aspettare quasi due mesi: Coppa Italia posticipata

Le prime due partite degli ottavi di Coppa Italia hanno definito il primo quarto: Atalanta-Juventus. A Bergamo, nel 2026, la Dea ospiterà i bianconeri in gara unica per far conoscere una delle quattro qualificate alle semifinali. Il resto del quadro del prossimo turno, però, non sarà di immediata compilazione.

Dopo Napoli-Cagliari, così come al termine di Inter-Venezia, le squadre vincitrici (il team di Conte nel primo caso) dovranno aspettare quasi due mesi per conoscere la propria avversaria: colpa del calendario degli ottavi, che proseguirà anche a metà e fine gennaio in seguito alle ultime sfide del 3 e 4 dicembre 2025.

Bologna-Parma e Lazio-Milan chiudono la tre-giorni di Coppa Italia di scena a dicembre, mentre Roma-Torino e Fiorentina-Como verranno disputate rispettivamente il 13 e il 27 gennaio del prossimo mese, il primo del 2026.