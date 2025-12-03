Pubblicità
Lucca Napoli Cagliari Coppa ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Cagliari, per l'avversaria dei quarti bisognerà aspettare quasi due mesi: Coppa Italia posticipata

Gli ottavi di Coppa Italia non si chiuderanno a dicembre, ma bensì a fine gennaio: a quel punto il Napoli, che ha eliminato il Cagliari, conoscerà la sfidante nei quarti di finale in gara unica.

Le prime due partite degli ottavi di Coppa Italia hanno definito il primo quarto: Atalanta-Juventus. A Bergamo, nel 2026, la Dea ospiterà i bianconeri in gara unica per far conoscere una delle quattro qualificate alle semifinali. Il resto del quadro del prossimo turno, però, non sarà di immediata compilazione.

Dopo Napoli-Cagliari, così come al termine di Inter-Venezia, le squadre vincitrici (il team di Conte nel primo caso) dovranno aspettare quasi due mesi per conoscere la propria avversaria: colpa del calendario degli ottavi, che proseguirà anche a metà e fine gennaio in seguito alle ultime sfide del 3 e 4 dicembre 2025.

Bologna-Parma e Lazio-Milan chiudono la tre-giorni di Coppa Italia di scena a dicembre, mentre Roma-Torino e Fiorentina-Como verranno disputate rispettivamente il 13 e il 27 gennaio del prossimo mese, il primo del 2026.

  • L'AVVERSARIA DOPO NAPOLI-CAGLIARI

    Se il match dell'Inter incrocerà quello della Roma, quello del Napoli vedrà i partenopei, che hanno battuto il Cagliari ai rigori, sfidare una tra Fiorentina e Como.

    Dopo Napoli-Cagliari del 3 dicembre, Fiorentina-Como si giocherà dopo 55 giorni, il tempo in cui rimarrà il dubbio su chi completerà il quadro degli ottavi affrontando la vincente dello Stadio Maradona.

    Minore, ma di sole due settimane, il tempo per conoscere la sfidante di Lazio o Milan, ovvero una tra Roma e Torino.

  • FIORENTINA-COMO A FINE GENNAIO, IL MOTIVO

    La Fiorentina sfida il Como a fine gennaio per via dell'impossibilità di inserire tutte e otto le partite degli ottavi nella tre-giorni 2-4- dicembre.

    Per una questione di diritti tv e per evitare la contemporaneità degli incontri, non è stato possibile inserire tutte le otto partite negli slot televisivi. 

    A questo punto la gara della Fiorentina è slittata fino al termine di gennaio, la prima data utile in virtù degli incontri di Conference League in cui è impegnata la squadra viola.

  • IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

    Quarti di finale

    Bologna/Parma-Lazio-Milan

    Atalanta-Juventus

    Inter/Venezia-Roma/Torino

    Napoli-Fiorentina/Como

    Semifinali

    Bologna/Parma/Lazio/Milan-Atalanta/Juventus

    Inter/Venezia/Roma/Torino/Fiorentina/Como/Napoli

  • CHI GIOCA IN CASA NEI QUARTI

    Essendo nuovamente un turno in gara unica, solamente una squadra potrà giocare la partita casalinga nei quarti di finale. Chi, dunque, tra Fiorentina, Como e Napoli?

    Ottiene il diritto di giocare in casa la squadra che ha ottenuto il migliori piazzamento nello scorso campionato di Serie A: avendo eliminato il Cagliari, dunque, il Napoli giocherà al Maradona il quarto di finale indipendentemente dal risultato di gennaio maturato alla fine di Fiorentina-Como.

    Se il Cagliari avesse passato il turno avrebbe invece giocato comunque in trasferta, in casa della Fiorentina o del Como.

