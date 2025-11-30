Pubblicità
Zielinski Pisa Inter
Stefano Silvestri

Moviola Pisa-Inter: c'era fallo da rigore di Meister su Zielinski? Gli episodi della gara dell'Arena Garibaldi

Gli episodi da moviola e i casi più controversi della gara tra Pisa e Inter, in campo dalle 15 all'Arena Garibaldi. Arbitra Marco Guida di Torre Annunziata.

Pisa e Inter si sfidano all'Arena Garibaldi nella partita delle 15, unica sfida pomeridiana della domenica di Serie A. La formazione di Chivu ha l'obbligo di rialzarsi dopo le due sconfitte in pochi giorni contro il Milan e l'Atletico Madrid.

L'arbitro scelto per dirimere ogni questione sul terreno di gioco toscano è Marco Guida: il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata è al suo sesto arbitraggio stagionale in campionato.

Di seguito tutti gli episodi da moviola di Pisa-Inter, con il racconto dei casi più controversi della sfida tra le due formazioni nerazzurre.

  • 62' - C'ERA RIGORE SU ZIELINSKI?

    Nulla da segnalare fino a poco dopo il quarto d'ora della ripresa, quando l'Inter è in attacco e Zielinski penetra in area: il polacco anticipa Meister e poi cade a terra, portando a qualche timida protesta da parte dei compagni.

    In realtà il contatto tra i due giocatori è minimo e lo stesso Zielinski si rialza quasi subito, senza protestare troppo. Nessun richiamo al monitor per Guida, niente rigore: giusto così.

    Secondo Luca Marelli di DAZN, l'ex centrocampista del Napoli "trascina un po' la gamba quando si vede arrivare addosso il giocatore del Pisa".

  • AMMONITI PISA-INTER

    PISA

    • Caracciolo
    • Albiol

    INTER

    • Acerbi
