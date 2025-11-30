Moviola Pisa-Inter: c'era fallo da rigore di Meister su Zielinski? Gli episodi della gara dell'Arena Garibaldi

Pisa e Inter si sfidano all'Arena Garibaldi nella partita delle 15, unica sfida pomeridiana della domenica di Serie A. La formazione di Chivu ha l'obbligo di rialzarsi dopo le due sconfitte in pochi giorni contro il Milan e l'Atletico Madrid.

L'arbitro scelto per dirimere ogni questione sul terreno di gioco toscano è Marco Guida: il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata è al suo sesto arbitraggio stagionale in campionato.

Di seguito tutti gli episodi da moviola di Pisa-Inter, con il racconto dei casi più controversi della sfida tra le due formazioni nerazzurre.