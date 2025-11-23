Moviola Cremonese-Roma: goal annullato a Pellegrini, mani di Mancini non da rigore

Dopo il vantaggio firmato Soulé al 17', 10 minuti più tardi la Roma a Cremona trova il goal dello 0-2 con Lorenzo Pellegrini: l'arbitro Ayroldi, però, dopo essersi consultato con Pezzuto e Abisso presenti in sala VAR - e senza on field review - ha annullato la rete per fuorigioco del numero 7 giallorosso al momento della precedente conclusione di Baldanzi respinta da Audero.