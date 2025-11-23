Pubblicità
Mancini rigore revocato Cremonese RomaDAZN
Claudio D'Amato

Moviola Cremonese-Roma: goal annullato a Pellegrini, mani di Mancini non da rigore

Pellegrini segna il goal che sarebbe valso lo 0-2 della Roma ma l'arbitro Ayroldi ferma tutto per fuorigioco, Mancini colpisce in modo non punibile un pallone in area col braccio: rigore revocato. Nel finale rete annullata anche a Ferguson.

  • 27' - GOAL ANNULLATO A PELLEGRINI

    Dopo il vantaggio firmato Soulé al 17', 10 minuti più tardi la Roma a Cremona trova il goal dello 0-2 con Lorenzo Pellegrini: l'arbitro Ayroldi, però, dopo essersi consultato con Pezzuto e Abisso presenti in sala VAR - e senza on field review - ha annullato la rete per fuorigioco del numero 7 giallorosso al momento della precedente conclusione di Baldanzi respinta da Audero.

  • 47' PT - MANI DI MANCINI NON DA RIGORE

    Nel recupero del primo tempo Ayroldi assegna un rigore alla Cremonese: cross di Barbieri e pallone sul braccio sinistro di Mancini, che però - in seguito ad on field review - tocca evidentemente la sfera in maniera non punibile. Il penalty, così, viene revocato.

  • 89' - GOAL ANNULLATO A FERGUSON

    Nel finale possibile poker di Ferguson, ma la gioia dell'irlandese viene strozzata in gola dalla posizione di offside che porta Ayroldi ad annullare la seconda rete di giornata alla Roma.

