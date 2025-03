MotoGP, Gran Premio delle Americhe 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Terzo appuntamento con il mondiale MotoGP che fa tappa negli Stati Uniti sul circuito di Austin in Texas: ecco dove vedere la gara in tv e streaming.

Terzo appuntamento con il Mondiale 2025 della MotoGP: dopo i primi due round in Thailandia e in Argentina, la top class fa tappa negli Stati Uniti, in occasione del Gran Premio delle Americhe che si svolgerà sul circuito di Austin, in Texas.

Riparte, dunque, la caccia a Marc Marquez, dominatore assoluto dei primi due Gran Premi e già al comando della classifica a punteggio pieno, inseguito dal fratello Alex (secondo sia in Thailandia che in Argentina) e dagli italiani Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, rispettivamente terzo e quarto a Buriram, quarto e terzo a Termas de Rio Hondo.

Di seguito ecco tutte le informazioni su dove vedere in tv e in streaming il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento ufficiale della stagione 2025 di MotoGP.