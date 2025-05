MotoGP, Gran Premio d'Inghilterra 2025 a Silverstone: orario di partenza e dove vederlo in tv e streaming, anche gratis in chiaro

Il Mondiale di MotoGP riparte dall'Inghilterra col Gran Premio di Silverstone: come vederlo in tv e streaming, anche gratis.

Settimo appuntamento nel Mondiale di MotoGP: il paddock si sposta in Inghilterra per il terzo Gran Premio consecutivo in Europa che si correrà sul tracciato di Silverstone.

In occasione dell'ultima tappa andata in scena in Francia, a Le Mans, è arrivato il successo di Johann Zarco: a completare il podio sono stati il leader del mondiale Marc Marquez e il fratello Alex.

Nella giornata di sabato 24 maggio si è corsa, come da tradizione, la Sprint Race: ad aggiudicarsela è stato Alex Marquez, che ha chiuso primo davanti al fratello Marc. Terzo è arrivato l'italiano Fabio Di Giannantonio, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso solamente sesto.