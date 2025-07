Morata al Como non si sblocca, cosa sta succedendo: dipende dal Galatasaray e da Osimhen

L'attaccante spagnolo ha dato da tempo la propria parola ai lariani, ma è ancora a Istanbul. E intanto è stato convocato per il precampionato.

Ma Alvaro Morata è un giocatore del Galatasaray, del Milan oppure del Como? Buona la prima (risposta): del Galatasaray. In prestito dal Milan, però. E con la sempre concreta possibilità di andare a giocare nel Como.

"Concreta possibilità", però, non significa "certezza". Ancor più in questo caso. Perché da tempo lo spagnolo ha dato la propria parola ai lariani, preparandosi a lasciare la Turchia dopo pochi mesi per fare rientro in Italia, ma l'operazione non è stata ancora chiusa.

Cosa sta succedendo all'interno del triangolo Galatasaray-Milan-Como? Perché Morata non si è ancora messo a disposizione del connazionale Cesc Fabregas? Il motivo dipende proprio dai turchi e da... Victor Osimhen, altro centravanti con la valigia in mano.