Il Monza sulle orme del Sassuolo: un Colpani ritrovato e i goal di Dany Mota per il primato in Serie B

Bisogna ammetterlo: l’avvio di stagione del Monza è stato tutt’altro che rose e fiori.
Le prime sei giornate sono state una vera montagna russa di emozioni, con due vittorie – tra cui quella all’esordio contro il Mantova – due pareggi e due sconfitte.
Poi, però, nella testa dei giocatori di Paolo Bianco è scattato qualcosa. Dall’1-1 contro l’Empoli che ha inaugurato il mese di ottobre, il Monza ha messo in fila sei successi consecutivi che gli sono valsi il primato in classifica.
Tra i segreti di questo stato di forma invidiabile ci sono un Dany Mota in versione top player e un Andrea Colpani completamente rinato, finalmente libero dalle tossine di un’ultima stagione decisamente sottotono vissuta a Firenze con la Fiorentina.