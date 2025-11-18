Il Monza sulle orme del Sassuolo: un Colpani ritrovato e i goal di Dany Mota per il primato in Serie B

Il Monza può contare su una rosa di grande valore, con diversi giocatori che fino alla scorsa stagione militavano con continuità in Serie A.

Dall’inesauribile Izzo a capitan Pessina, passando per Obiang, Ciurria e Azzi. Ma le vere chicche sono davanti.

Keita Baldé è rimasto in Brianza, così come Colpani e Dany Mota. E proprio questi ultimi stanno facendo la differenza.

Il portoghese è il capocannoniere della squadra con quattro reti (tra cui una doppietta) e un assist, mentre l’italiano è tornato a mostrare i motivi per cui la Fiorentina aveva scelto di portarlo a Firenze appena un anno fa.

Tantissime occasioni create per i compagni - più di chiunque altro tra i biancorossi nel torneo in corso - e, nelle ultime tre partite, anche una ritrovata partecipazione al goal: un assist contro il Palermo e la rete nell’ultima gara con il Pescara, che in campionato gli mancava dall’ottobre 2024, quando realizzò una doppietta nel 6-0 della Fiorentina sul Lecce al “Via del Mare”.