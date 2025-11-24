Getty Images
Mondiali Under 17 in Qatar: cosa succede in caso di pareggio al termine dei 90 minuti? Tempi supplementari o calci di rigore? Il regolamento
Pubblicità
COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO NELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA?
Nel Mondiale Under 17 in corso in Qatar, in caso di pareggio tra due squadre al termine dei 90 minuti, si procederà direttamente con i calci di rigore.
MONDIALI UNDER 17: SUPPLEMENTARI O RIGORI IN CASO DI PARITÁ?
Non sono dunque previsti i tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta: in caso di parità al 90', si va direttamente ai calci di rigore.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità