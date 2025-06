Il Monaco può salvare la carriera di Paul Pogba e Ansu Fati? In Ligue 1 il bivio delle stelle cadute

Il francese è pronto a trasferirsi allo Stade Louis II a parametro zero, mentre il numero 10 del Barcellona potrebbe arrivare in prestito con opzione di riscatto.

Lo scorso settembre, l'amministratore delegato del Monaco Thiago Scuro ha rivelato che il suo obiettivo è quello di "avere il 50% della rosa della prima squadra composta da giocatori provenienti dal vivaio" entro i prossimi tre anni. Si tratta di un obiettivo ambizioso ma probabilmente realizzabile per un club da sempre rinomato per la formazione di talenti locali, come Thierry Henry, David Trezeguet e Kylian Mbappé.

Tuttavia, Scuro rimane ben consapevole dell'importanza di continuare a setacciare il mercato alla ricerca di potenziali occasioni, così da garantire che il Monaco mantenga il giusto mix di giovinezza ed esperienza necessario per competere in Champions League.

Proprio per questo motivo, il brasiliano è disposto a scommettere su Paul Pogba e Ansu Fati, due stelle cadute che sperano disperatamente di tornare a brillare allo Stade Louis II.