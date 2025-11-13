Pubblicità
Raspadori ItaliaGetty Images
Nino Caracciolo

Moldavia-Italia dove vederla: Sky, NOW, Rai 1 o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Italia sfida la Moldavia nelle penultima giornata del gruppo I di qualificazioni al Mondiale: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Un appuntamento da non fallire per sperare ancora di riuscire a raggiungere la Norvegia al primo posto nel girone I, che darebbe acceso al Mondiale senza passare dai playoff.

L’Italia del CT Gattuso, secondo nel raggruppamento con 15 punti (a -3 dalla vetta) affronta in trasferta la Moldavia, fanalino di coda del girone con appena un punto conquistato.

Per gli Azzurri si tratta delle penultima gara del girone di qualificazione. Tutte le info su Moldavia-Italia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • MOLDAVIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Moldavia-Italia
    • Data: giovedì 13 novembre 2025
    • Orario: 20:45
    • Canale TV: Rai 1
    • Streaming: Rai Play
  • FORMAZIONI UFFICIALI MOLDAVIA-ITALIA

    MOLDAVIA (3-5-1): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Ravenco, Ionita, Rata, Perciun, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

    ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.

  • ORARIO MOLDAVIA-ITALIA

    Moldavia-Italia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026, si disputa giovedì 13 novembre 2025 allo Zimbru Stadium di Chisinau. Il  fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

  • DOVE VEDERE MOLDAVIA-ITALIA IN TV

    La partita tra Moldavia e Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Rai 1.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • MOLDAVIA-ITALIA 21 IN DIRETTA STREAMING

    Sarà possibile seguire la sfida tra l’Italia e la Moldavia anche in diretta streaming su Rai Play, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La Rai ha affidato la telecronaca del match tra Moldavia e Italia ad Alberto Rimedio, il commento tecnico sarà invece curato da Adani.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire Moldavia-Italia anche su GOAL grazie alla nostra diretta testualecon tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro valido per le qualificazioni al prossimo campionato Mondiale.