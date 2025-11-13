Moldavia-Italia dove vederla: Sky, NOW, Rai 1 o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Un appuntamento da non fallire per sperare ancora di riuscire a raggiungere la Norvegia al primo posto nel girone I, che darebbe acceso al Mondiale senza passare dai playoff.
L’Italia del CT Gattuso, secondo nel raggruppamento con 15 punti (a -3 dalla vetta) affronta in trasferta la Moldavia, fanalino di coda del girone con appena un punto conquistato.
Per gli Azzurri si tratta delle penultima gara del girone di qualificazione. Tutte le info su Moldavia-Italia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.