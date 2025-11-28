Moises Caicedo, Declan Rice e i 10 migliori centrocampisti della Premier League

Lo scorso anno, in questo periodo, il dibattito sulla sfida tra Chelsea e Arsenal allo Stamford Bridge verteva soprattutto sul fatto se Cole Palmer fosse riuscito a raggiungere o meno il livello di celebrità di Bukayo Saka. Aveva conquistato il West London durante il suo primo anno con i Blues e stava trascinando una squadra sorprendentemente in lotta per il titolo. Ora, ad un anno di distanza, il dibattito si è spostato su Moises Caicedo e Declan Rice.

La cosa ci ha spinto a stilare una classifica dei migliori centrocampisti del campionato inglese. La Premier League, è diventata una sorta di versione reale della Superlega europea, visto il grande numero di talenti che vi giocano. Classificare i 50 migliori susciterebbe più dibattiti, ma 10 sono a) più gestibili per noi che scriviamo e per voi lettori, e b) i più forti.

Quando parliamo di "centrocampisti", non intendiamo giocatori come Palmer, Florian Wirtz o Eberechi Eze, che potrebbero facilmente essere classificati anche come attaccanti. No, siamo qui per discutere d quegli elementi che giocano più indietro e che potrebbero agire in un 4-3-3. Anche le prestazioni e la forma fisica degli ultimi due anni sono state prese in esame per scegliere i migliori tra i migliori.

Oh, e a rischio di spoiler, giocatori come Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali e Casemiro non sono stati scelti. Dispiace...