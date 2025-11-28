Pubblicità
EPL midfielder rankings GFXGetty/GOAL

Moises Caicedo, Declan Rice e i 10 migliori centrocampisti della Premier League

GOAL classifica i 10 migliori centrocampisti della Premier League del momento: tra essi Declan Rice, Moises Caicedo, Rodri e Bruno Fernandes.

Lo scorso anno, in questo periodo, il dibattito sulla sfida tra Chelsea e Arsenal allo Stamford Bridge verteva soprattutto sul fatto se Cole Palmer fosse riuscito a raggiungere o meno il livello di celebrità di Bukayo Saka. Aveva conquistato il West London durante il suo primo anno con i Blues e stava trascinando una squadra sorprendentemente in lotta per il titolo. Ora, ad un anno di distanza, il dibattito si è spostato su Moises Caicedo e Declan Rice.

La cosa ci ha spinto a stilare una classifica dei migliori centrocampisti del campionato inglese. La Premier League, è diventata una sorta di versione reale della Superlega europea, visto il grande numero di talenti che vi giocano. Classificare i 50 migliori susciterebbe più dibattiti, ma 10 sono a) più gestibili per noi che scriviamo e per voi lettori, e b) i più forti. 

Quando parliamo di "centrocampisti", non intendiamo giocatori come Palmer, Florian Wirtz o Eberechi Eze, che potrebbero facilmente essere classificati anche come attaccanti. No, siamo qui per discutere d quegli elementi che giocano più indietro e che potrebbero agire in un 4-3-3. Anche le prestazioni e la forma fisica degli ultimi due anni sono state prese in esame per scegliere i migliori tra i migliori. 

Oh, e a rischio di spoiler, giocatori come Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali e Casemiro non sono stati scelti. Dispiace...

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Martin Zubimendi (Arsenal)

    L'incapacità del Liverpool di portare a termine l'acquisto di Martin Zubimendi nel 2024 non sembra aver compromesso le prospettive a breve termine della squadra, che con il trio Gravenberch, Mac Allister e Dominik Szoboszlai ha conquistato senza troppe difficoltà il titolo della Premier League nella scorsa stagione.

    Tuttavia, lo spagnolo si è subito rivelato un elemento fondamentale all'Arsenal dopo aver deciso di snobbare i Reds 12 mesi prima per unirsi ai Gunners dopo un altro anno nel club della sua infanzia, la Real Sociedad. Trasuda classe da tutti i pori, conquista palla e poi la gioca senza il minimo sforzo.

    Zubimendi non è solo già uno dei migliori centrocampisti della Premier League, ma anche una delle stelle più brillanti dell'intera stagione 2025-26. L'Arsenal ha sofferto per alcuni anni della mancanza di un vero e proprio numero 6 in grado di far progredire il suo gioco, ma lui ha colmato questa lacuna e anche di più.

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Enzo Fernández (Chelsea)

    Il Chelsea sa meglio di qualsiasi altro club che è possibile risolvere tutti i propri problemi semplicemente investendo abbastanza denaro. La decisione versare nelle casse del Benfica 120 milioni di euro per assicurarsi il campione del mondo Enzo Fernandez nel gennaio 2023 è sembrata all'epoca avventata e azzardata, ma ora appare un po' più accettabile.

     All'inizio ha faticato a tenere il passo con il ritmo incessante della Premier League, ma quasi tre anni dopo il problema è stato totalmente superato.

    L'argentino non è il centrocampista più tecnico e creativo della propria squadra, ma fa di tutto per rendersi un elemento chiave nel sistema di Enzo Maresca. Da quanto il tecnico italiano siede sulla panchina dei Blues, Fernandez ha messo a segno 10 goal e otto assist solo in campionato.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Se avessimo stilato questa classifica durante l'estate, Szoboszlai sarebbe stato probabilmente l'unico centrocampista della formazione titolare del Liverpool a non essere stato inserito. Purtroppo, la scarsa forma di Gravenberch e Mac Allister è in parte responsabile del loro calo di rendimento in questa stagione, ma non si può puntare il dito contro l'ungherese.

    Szoboszlai ha dato il massimo per cercare di fermare l'emorragia dei Reds, arrivando persino a ricoprire il ruolo di terzino destro (una violazione dei criteri di questa classifica, ma che siamo disposti a ignorare) mentre Arne Slot cerca una formula per fermare la caduta in classifica dei campioni d'Inghilterra.

    Con tre goal e cinque assist in tutte le competizioni, il 25enne sta mantenendo un rendimento elevato. Lo stesso non si può dire della maggior parte dei suoi compagni di squadra, che sono al di sotto degli standard: date una mano a quest'uomo.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Granit Xhaka (Sunderland)

    Quattro anni fa sarebbe stato impossibile immaginare Xhaka non solo al Sunderland, ma anche nel novero dei migliori centrocampisti al mondo. 

    Un tempo considerato un ragazzino incapace di scrollarsi di dosso l'etichetta di peso morto all'Arsenal, Xhaka è ora un veterano esperto che senza dubbio rende migliore la squadra nella quale gioca. È un leader che dà l'esempio, ed è uno dei motivi principali per cui i Black Cats hanno goduto di un successo così precoce nel massimo campionato.

    Xhaka è il leader assoluto del centrocampo di Regis Le Bris. Tutto passa attraverso di lui. Dopo aver lasciato i Gunners come nel 2023 e essere poi diventato una leggenda del Bayer Leverkusen, vincitore della Bundesliga, si è guadagnato questo posto di diritto.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Bruno Guimaraes (Newcastle)

    Il Newcastle è stato costretto a vendere Alexander Isak alla fine della finestra di mercato estiva: 140 milioni di euro sono una cifra difficile da rifiutare per qualsiasi giocatore, ma almeno non hanno dovuto cedere il loro capitano. Bruno Guimaraes è il cuore pulsante di una delle squadre più forti e agguerrite d'Inghilterra.

    Non c'è alcuna circostanza immaginabile in cui i Magpies potrebbero permettersi di farlo riposare in Premier League o in Champions League. È un bene che non abbia quasi mai avuto un giorno di riposo da quando è arrivato dal Lione nel gennaio 2022, visto che nel frattempo è diventato una figura chiave anche per il Brasile.

    Guimaraes non ha praticamente alcun punto debole: difesa, passaggi, possesso e goal sono tutti suoi punti di forza, come dimostrano le 25 reti e i 29 assist realizzati con il Newcastle.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    5Martin Odegaard (Arsenal)

    È stato difficile decidere dove collocare esattamente Martin Odegaard. È stato un vero e proprio candidato al titolo di Giocatore dell'anno quando l'Arsenal è arrivato secondo dietro al Manchester City al termine della stagione 2023-24 e ora vanta una lunga serie di successi nella Premier League, ma ha trascorso gran parte dell'ultimo anno infortunato o fuori forma.

    Alla fine, il quinto posto sembra giusto. Nei suoi giorni migliori, il norvegese è ancora uno dei migliori registi al mondo. Ironia della sorte, in questa stagione i Gunners sono letteralmente esplosi senza di lui e la cosa non ha aiutato la sua causa, visto che Mikel Arteta può ora riporre la sua fiducia in una rosa più ampia di giocatori per compensare l'assenza del suo capitano.

    Odegaard sta per tornare dopo l'ultimo infortunio e ha utilizzato una macchina antigravità per aiutare il suo recupero. L'Arsenal spera che possa riportare con sé un po' di quella stessa, strana magia una volta tornato a giocare.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Bruno Fernandes (Manchester United)

    Se Ruben Amorim avesse fatto la cosa giusta e avesse semplicemente deciso di schierare Bruno Fernandes in una delle due posizioni dietro l'attaccante nel suo controverso sistema 3-4-3, allora il fantasista portoghese sarebbe stato probabilmente escluso per motivi simili a quelli di Palmer e compagni. Tuttavia, l'allenatore del Manchester United ha cercato per qualche motivo di costringere il suo giocatore migliore e più produttivo a ricoprire un ruolo più arretrato.

    Non si può negare la qualità di Fernandes, anche in una posizione più insolita. Dopotutto, è stato praticamente l'unico giocatore a dare il massimo nella scorsa stagione, trascinando i Red Devils fino al... 15° posto. Tuttavia, è un grande del Manchester United dei giorni nostri e la stella attorno alla quale dovrebbe essere costruita la squadra. Essendo rimasto in buon forma per quasi tutto il suo periodo all'Old Trafford, supera Odegaard per un posto nella nostra top four.

    Fernandes appare costantemente in cima alle classifiche dei giocatori che creano più occasioni da goal. Ora tutto ciò di cui ha bisogno è un attaccante che inizi a mettere la palla in rete con maggiore regolarità.

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty Images

    3Rodri (Manchester City)

    Come Odegaard, anche posizionare in classifica di Rodri ha creato qualche problema. Ha vinto il Pallone d'Oro poco più di un anno fa, ma da allora ha giocato  poche volte a causa di una lesione al legamento crociato anteriore e di una serie di altri fastidiosi infortuni.

    Si potrebbe anche attribuire gran parte della caduta del Manchester City alla sua assenza, con Erling Haaland costretto a fare tutto da solo per cercare di mantenere la squadra di Pep Guardiola nelle ultime due gare di campionato. Non c'è alcuna garanzia che Rodri sia ancora lo stesso centrocampista di un tempo, e sarebbe ingiusto penalizzare i suoi rivali per questo.

    Indipendentemente dal fatto che ha ancora le qualità per garantirsi un posto sul nostro podio. Anche se potesse giocare solo alla metà delle sue capacità, il City ne trarrebbe enormi benefici. Ha bisogno che torni al massimo della forma il prima possibile, altrimenti rischierà di passare un altro anno senza trofei.

  • Chelsea v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Moises Caicedo (Chelsea)

    Medaglia d'argento per Moises Caicedo. Non c'è nulla di cui vergognarsi, ma i tifosi del Chelsea che leggono questo articolo saranno sicuramente delusi dal fatto che non abbia conquistato il primo posto.

    Come nel caso del suo compagno di centrocampo Fernandez, Caicedo ha impiegato un po' di tempo per trovare il suo posto a Stamford Bridge. Durante la sua stagione d'esordio 2023-24 ha commesso diversi errori, ma ora è di gran lunga superiore a tutti gli altri centrocampisti della divisione. I paragoni con N'Golo Kante e Claude Makelele cominciano ad avere senso, anche se per raggiungere lo stesso livello deve ancora vincere la Premier League o la Champions League.

    Dopo aver trascinato il centrocampo del Chelsea nella vittoria per 1-0 contro il Tottenham all'inizio di novembre, Robert Sanchez ha riassunto al meglio ciò che i giocatori e i tifosi dei Blues pensano di Caicedo: "Non ho davvero bisogno di parlare di lui, ma è un vero animale. È il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo. È uno dei migliori al mondo, chi è più forte di lui in quel ruolo? È una bestia. Vince ogni contrasto, ogni sfida ed è molto composto con la palla.

    Non l'ho visto cambiare molto. Come giocatore e come persona, è sempre stato lo stesso: lavora sodo, si impegna, è tranquillo ma è un ragazzo davvero in gamba. Ovviamente, con l'età e l'esperienza ha messo su un po' di muscoli, ma in campo è diventato sempre più forte. Anche la sua sicurezza è cresciuta sempre di più. È un vero leader a centrocampo".

  • Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Declan Rice (Arsenal)

    Declan Rice è il miglior centrocampista della Premier League. È lui che detta gli standard. Se l'Arsenal seguirà il copione e conquisterà il titolo, il suo numero 41 avrà realizzato la profezia di diventare il tanto atteso erede di Patrick Vieira nel club.

    Un tempo centrocampista difensivo al West Ham, Rice ora è in grado di fare tutto. In un certo senso, è anche la figura dietro la rivoluzione dei calci piazzati della Premier League, con i suoi micidiali tiri dalla distanza che gli hanno fruttato 26 assist per l'Arsenal, il doppio di quelli che ha ottenuto con gli Irons in 123 partite in meno. Mentre a Caicedo è stato detto che ha bisogno di contribuire con più goal per entrare nell'élite, Rice ci era già. C'è anche una nomination al Puskas Award su cui contare, dopo aver quasi strappato contro il Real Madrid nella scorsa stagione.

    Rice è l'unico centrocampista ad aver fatto parte delle squadre dell'anno della PFA sia nel 2023-24 che nel 2024-25, nonostante il calo dell'Arsenal nella seconda di queste stagioni, e anche il suo riconoscimento a livello internazionale è sempre più elevato. È considerato alla pari del capitano e capocannoniere Harry Kane per Thomas Tuchel nella formazione inglese. Questo dimostra quanto sia importante come giocatore.

    Rice ha collezionato una lunga lista di riconoscimenti e successi. Quel trofeo importante è l'unica cosa che lo separa dalla gloria globale che merita.

