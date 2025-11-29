Mohamed Salah, Virgil van Dijk e i 10 giocatori del Liverpool con le prestazioni peggiori durante la serie negativa dei Reds

Come ha ammesso Curtis Jones mercoledì, il Liverpool è "nella m**da" in questo momento. L'umiliante sconfitta per 4-1 in Champions League in casa contro il PSV significa che i Reds hanno ora perso nove delle ultime 12 partite in tutte le competizioni e l'opinione comune è che Arne Slot sia ancora al suo posto solo perché ha vinto la Premier League la scorsa stagione. Ma come ha fatto il Liverpool a passare da campione a perdente in soli sei mesi?

L'impatto della morte di Diogo Jota sugli amici che ha lasciato non può certo essere sottovalutato, con il terzino sinistro Andy Robertson che ha rivelato pubblicamente il suo continuo tormento nel bel mezzo dei festeggiamenti per la qualificazione della Scozia ai Mondiali la scorsa settimana. È chiaro, tuttavia, che ci sono altri fattori in gioco, non ultimo l'incapacità di Slot di trovare soluzioni tattiche ai numerosi problemi del Liverpool in ogni zona del campo.

Tuttavia, non è certamente solo colpa dell'allenatore. L'ex difensore del Liverpool Jamie Carragher è tra coloro che attualmente puntano il dito contro i giocatori per mancanza di leadership e il capitano Virgil van Dijk ha ammesso che al momento stanno deludendo se stessi.

Di seguito, GOAL mette in ordine i giocatori dei Reds che hanno ottenuto i risultati peggiori durante questa serie di risultati negativi.