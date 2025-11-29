Pubblicità
Liverpool underperformers GFXGOAL
Mark Doyle

Mohamed Salah, Virgil van Dijk e i 10 giocatori del Liverpool con le prestazioni peggiori durante la serie negativa dei Reds

GOAL mette in ordine i giocatori del Liverpool che stanno facendo peggio durante la serie negativa di risultati, dall'attaccante Mohamed Salah al capitano Virgil van Dijk.

Come ha ammesso Curtis Jones mercoledì, il Liverpool è "nella m**da" in questo momento. L'umiliante sconfitta per 4-1 in Champions League in casa contro il PSV significa che i Reds hanno ora perso nove delle ultime 12 partite in tutte le competizioni e l'opinione comune è che Arne Slot sia ancora al suo posto solo perché ha vinto la Premier League la scorsa stagione. Ma come ha fatto il Liverpool a passare da campione a perdente in soli sei mesi? 

L'impatto della morte di Diogo Jota sugli amici che ha lasciato non può certo essere sottovalutato, con il terzino sinistro Andy Robertson che ha rivelato pubblicamente il suo continuo tormento nel bel mezzo dei festeggiamenti per la qualificazione della Scozia ai Mondiali la scorsa settimana. È chiaro, tuttavia, che ci sono altri fattori in gioco, non ultimo l'incapacità di Slot di trovare soluzioni tattiche ai numerosi problemi del Liverpool in ogni zona del campo.

Tuttavia, non è certamente solo colpa dell'allenatore. L'ex difensore del Liverpool Jamie Carragher è tra coloro che attualmente puntano il dito contro i giocatori per mancanza di leadership e il capitano Virgil van Dijk ha ammesso che al momento stanno deludendo se stessi.

Di seguito, GOAL mette in ordine i giocatori dei Reds che hanno ottenuto i risultati peggiori durante questa serie di risultati negativi.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    10Virgil VAN DJIK

    Nei primi mesi della stagione, Van Dijk era l'unico a tenere insieme la fragile difesa del Liverpool. Infatti, dopo la fortunata vittoria per 3-2 contro il Newcastle in inferiorità numerica nel lontano agosto, Carragher ha ammesso che non voleva nemmeno immaginare dove sarebbero stati i Reds senza il loro carismatico capitano.

    Purtroppo, ora ne abbiamo un'idea, perché anche se Van Dijk è ancora lì, al centro della difesa, sembra una pallida imitazione del colosso che ha portato il Liverpool al titolo la scorsa stagione. Infatti, a giudicare dal suo fallo di mano contro il PSV (il terzo rigore concesso in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore della Premier League in tutte le competizioni), Van Dijk è diventato un'altra vittima del malessere generale che affligge il Merseyside.

    Nessuno può criticare l'impegno di Van Dijk, che è visibilmente deluso dalla rapida caduta in disgrazia dei Reds, ma in realtà sembra che stia cercando troppo freneticamente di ribaltare la situazione, ed è per questo che ora vediamo il capitano compiere falli avventati, cosa insolita per lui. Se Van Dijk non ritrova la sua compostezza, per il Liverpool si fa davvero durissima.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    9Florian WIRTZ

    Florian Wirtz non ha fatto così male come molti critici hanno cercato disperatamente di far credere. Anzi, il calciatore della nazionale tedesca è stato fondamentale nelle tre migliori prestazioni stagionali del Liverpool, contro l'Atletico Madrid, l'Eintracht Francoforte e il Real Madrid. La creatività di Wirtz è mancata molto anche nelle tre sconfitte casalinghe contro il PSV e il Nottingham Forest.

    Tuttavia, è innegabile che i tifosi del Liverpool si aspettassero molto di più dal giocatore acquistato dal Bayer Leverkusen per 100 milioni di sterline rispetto ai tre goal in 16 presenze in tutte le competizioni. Anche tenendo conto del fatto che spesso i giocatori stranieri hanno bisogno di tempo per abituarsi alla fisicità e all'intensità del calcio inglese, Wirtz è spesso sembrato fuori dal suo ambiente.

    Al suo ritorno dall'infortunio, il centrocampista offensivo sarà sottoposto a una pressione enorme per dimostrare di poter reggere il confronto con la Premier League, ma potrebbe essere d'aiuto se gli venisse concessa la possibilità di giocare regolarmente nella sua posizione preferita, dietro al centravanti.

  • إصابة فريمبونجAFP

    8Jeremie FRIMPONG

    Il Liverpool non sarebbe mai riuscito a trovare un sostituto all'altezza di Trent Alexander-Arnold. L'ex idolo del Kop possiede un bagaglio tecnico unico per un terzino destro. Di conseguenza, i Reds hanno ingaggiato Jeremie Frimpong, un olandese con caratteristiche offensive diverse ma non meno pericolose.

    Il problema è che lo abbiamo visto pochissimo in campo, per due motivi. In primo luogo, Frimpong si è dimostrato soggetto a infortuni ed è nuovamente fuori gioco dopo essersi lesionato il tendine del ginocchio per la seconda volta in questa stagione, nella vittoria in Champions League a Francoforte. In secondo luogo, anche quando è stato disponibile, Frimpong non è sembrato affatto adatto al ruolo di terzino destro. Ha invece ricordato quello che era al Bayer Leverkusen: un terzino sì, ma con attitudine offensiva.

    Quindi, quando Frimpong tornerà in campo, Slot dovrà davvero mostrarci cosa intende fare con il suo connazionale, che finora ha contribuito con un goal fortuito e zero assist in nove presenze.

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Alexis MAC ALLISTER

    Si potrebbe facilmente sostenere che Alexis Mac Allister sia stato il giocatore più costante del Liverpool nelle prime due stagioni dopo il suo arrivo dal Brighton nel 2023. Il vincitore della Coppa del Mondo non ha mai ottenuto un voto inferiore a 7 su 10. Era il motore multifunzionale del centrocampo del Liverpool; indipendentemente dalla posizione in cui veniva schierato, spingeva la squadra in avanti con la sua tenacia e la sua tecnica.

    Mac Allister, però, sta attualmente pagando un prezzo elevato per il recupero più lento del previsto dagli infortuni che hanno posto fine prematuramente alla sua stagione 2024-25 e rovinato la sua preparazione precampionato. Abbiamo visto qualche sprazzo del vecchio Mac Allister e, di conseguenza, del vecchio Liverpool, in particolare nelle reti segnate contro l'Aston Villa e il Real Madrid, ma nell'ultima settimana ha subito una nuova battuta d'arresto.

    È stato davvero sorprendente vedere con quanta facilità Nico Williams ha superato Mac Allister per segnare il secondo goal del Forest ad Anfield sabato scorso, prima di scomparire quasi completamente dopo che il Liverpool è andato sotto 2-1 contro il PSV a metà settimana. Mac Allister è un giocatore troppo forte per faticare per tutta la stagione, ma non si può fare a meno di chiedersi dove saranno i Reds quando tornerà a giocare a pieno ritmo.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    6Ryan GRAVENBERCH

    Dopo aver saltato la partita d'esordio del Liverpool in Premier League contro il Bournemouth per squalifica, Ryan Gravenberch sembrava inizialmente pronto a replicare il suo contributo fondamentale per la conquista del titolo nella scorsa stagione. Ha giocato un ruolo fondamentale nelle prime cinque vittorie dei Reds in Premier League ed è stato particolarmente impressionante nella vittoria nel derby contro l'Everton, quando l'olandese che ha segnato un goal e ne ha creato un altro per Hugo Ekitike.

    Da allora, però, la forma di Gravenberch è precipitata, e non è un caso che anche quella del Liverpool abbia seguito lo stesso andamento, data l'importanza del calciatore della nazionale olandese nel piano di gioco della squadra.

    Chiaramente, il 23enne non è stato aiutato da molti dei giocatori che lo circondano, né dai difetti sistemici generali che stiamo vedendo nella strategia di Slot per questa stagione. Tuttavia, non si può nascondere il fatto che Gravenberch non sta giocando bene. Preoccupa poi che un giocatore così bravo a riconquistare e mantenere il possesso palla per il Liverpool ora sta evitando i contrasti e perdendo spesso la palla.

    In sostanza, se Slot non riuscirà ad aiutare Gravenberch a tornare al suo meglio, l'attuale crisi dei Reds potrebbe continuare, dato che durante l'estate non sono riusciti ancora una volta a ingaggiare un numero 6.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Cody GAKPO

    Non era difficile capire perché il Liverpool ritenesse che l'offerta di 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari) del Bayern Monaco per Luis Diaz fosse troppo allettante per essere rifiutata. Il versatile colombiano aveva appena concluso la stagione più prolifica della sua carriera in Premier League (13 goal in 36 presenze), ma aveva 28 anni e i Reds non erano a corto di opzioni sulla fascia sinistra.

    Cody Gakpo era sbocciato dopo essere stato spostato in quel ruolo da Slot la scorsa stagione, mentre era già chiaro durante la preparazione che Rio Ngumoha era un talento molto speciale. Tuttavia, l'affare Diaz è stato ora visto sotto una luce molto diversa a causa delle difficoltà di Gakpo.

    L'olandese avrà anche segnato quattro volte in questa stagione, ma la sua inconsistenza e il suo gioco monodimensionale stanno frustrando i tifosi. Diaz, al contrario, sta volando a Monaco, con 11 goal nelle sue prime 18 partite con il Bayern.

    E così, con la tensione che sale ad Anfield e l'inizio del gioco dello scaricabarile, non sorprende affatto leggere notizie secondo cui Diaz sarebbe stato venduto contro la volontà di Slot.

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Milos KERKEZ

    Milos Kerkez è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione e il Liverpool non era l'unica squadra che voleva il  calciatore ungherese, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe suscitato l'interesse anche del Manchester City. Così il suo acquisto è stato considerato un vero colpo per i Reds.

    Kerkez sembrava il sostituto ideale di Robertson ma con il passare delle partite, sembra sempre più inadatto alla squadra di Slot.

    È stato sostenuto che non è da rimproverare per le sue prestazioni, poiché gli è stato ripetutamente chiesto di giocare un ruolo diverso. Tuttavia, anche quando gli è stata data maggiore libertà, il suo rendimento finora è stato deludente, mentre la sua propensione a trovarsi fuori posizione - e ad essere dominato in aria - lo ha reso un peso.

    A questo punto, anche se Robertson è indubbiamente in declino (come dimostra la sua prestazione contro il Forest), lo scozzese sembra ancora l'opzione più sicura come terzino sinistro.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    3Mohamed SALAH

    Il tempo non aspetta nessuno e Mohamed Salah ha 33 anni, quindi, in circostanze normali, l'egiziano sarebbe stato compreso per le sue prestazioni in questo inizio di stagione. Tuttavia, queste non sono circostanze normali.

    Il Liverpool ha bisogno che i suoi leader si facciano avanti in questo momento di crisi quasi senza precedenti e Salah semplicemente non lo sta facendo, il che è inaccettabile se si considera che l'ala è stata ricompensata con un nuovo contratto milionario all'inizio di quest'anno.

    Nessuno mette in discussione la grandezza di Salah. Gli bastano ancora un paio di stagioni positive per diventare il miglior giocatore nella storia della Premier League. Ma quattro goal in 12 presenze in Premier League non sono un rendimento adeguato da parte di Salah. Alleggerire il suo carico difensivo ha senso solo se lui riesce a dare il meglio dall'altra parte del campo.

    Un tempo sarebbe sembrato folle anche solo pensarlo, figuriamoci dirlo, ma, vista la forma attuale, Salah non mancherà poi così tanto al Liverpool quando partirà per la Coppa d'Africa il mese prossimo!

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Alexander ISAK

    Proprio come Mac Allister, anche Alexander Isak sta pagando il prezzo per aver saltato la preparazione precampionato. La grande differenza è che, ovviamente, nessuno prova compassione per l'attaccante svedese, che può solo incolpare se stesso per essere arrivato ad Anfield dal Newcastle in condizioni fisiche così precarie.

    Isak non ha inoltre dimostrato in alcun modo di valere tutto il tempo, il denaro e gli sforzi che il Liverpool ha investito per ingaggiarlo. Ha segnato un solo gola nella partita di Carabao Cup contro il Southampton e nient'altro.

    E questo è davvero preoccupante. Non ci sono stati segnali entusiasmanti di ciò che potrebbe apportare a questa squadra. A volte ci si dimentica persino che è in campo.

    Hugo Ekitike, molto più vivace, è però fuori gioco per un infortunio alla schiena, Isak ha dunque la possibilità di dimostrare  il suo valore, e deve semplicemente coglierla, sia per il suo bene che per quello del Liverpool, perché, in questo momento, il terzo giocatore più costoso di tutti i tempi sembra uno degli acquisti più insensati nella storia del calcio.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Ibrahima KONATE

    La mancata acquisizione di Marc Guehi sembra essere uno dei momenti decisivi di una stagione disastrosa per il Liverpool, soprattutto perché il fallimento dell'accordo all'ultimo minuto, combinato con l'infortunio che ha messo fine alla stagione di Giovanni Leoni e i persistenti problemi fisici di Joe Gomez, hanno lasciato Slot senza altra scelta che continuare con il disastroso Ibrahima Konate al centro della difesa.

    In realtà è un po' difficile spiegare il rendimento del francese in questa stagione, e non solo nel senso che i suoi errori devono essere visti per crederci. Le prestazioni di Konate hanno poco senso se si considera che la scorsa stagione aveva fatto molto bene, oltre al fatto che attualmente dovrebbe fare del suo meglio per convincere il Liverpool a offrirgli il tipo di contratto che desidera, ora che il Real Madrid ha deciso, come prevedibile, di non ingaggiare il difensore a parametro zero la prossima estate.

    Allo stato attuale, però, i Reds farebbero meglio a ritirare la loro ultima offerta e poi cercare di venderlo a gennaio per una cifra modesta in modo di ridurre le perdite.

    Konate sta giocando davvero male e la cosa frustrante per i tifosi è che la responsabilità è tutta del Liverpool. Era ovvio, prima della chiusura del calciomercato, che non riuscire a ingaggiare Guehi per sostituirlo poteva costare carissimo ai Reds. E così è stato.

