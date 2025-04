Salah può ancora vincere il Pallone d’Oro? Una stagione da fuoriclasse potrebbe non bastare

Liverpool vs Everton

Salah è stato protagonista di una grande annata, ma le sue speranze di vincere il Pallone d’Oro potrebbero essere andate in frantumi in Champions.

Il goal della vittoria siglato da Harvey Elliott al Parco dei Principi avrebbe dovuto rappresentare per il Liverpool un lasciapassare per i quarti di finale di Champions League. Invece a festeggiare il passaggio del turno è stato il PSG, anche grazie a quanto accaduto dopo quattro minuti della sfida di ritorno giocata ad Anfield.

Virgil van Dijk serve in area Dominik Szoboszlai che, dopo aver controllato la palla con il petto prima, favorisce l’inserimento di Alexis Mac Allister. L’argentino con un tocco supera Vitinha e poi trova Salah posizionato in una porzione di campo dalla quale solitamente non lascia mai scampo a nessuno.

Il fuoriclasse egiziano invece non riesce a superare Nuno Mendes, fallendo così l’occasione che avrebbe spianato la strada al suo Liverpool.

Solo otto minuti più tardi il PSG segnerà con Dembele il goal che varrà il complessivo 1-1 e che lo spingerà verso quei calci di rigore che si riveleranno poi decisivi per il passaggio del turno.

Salah chiuso quella partita in lacrime, sapendo che sarebbe anche potuta essere quella la sua ultima serata europea vissuta ad Anfield.

Le speranze del Liverpool in Champions League erano andate in fumo così e in quel momento anche la corsa al Pallone d'Oro di Salah è sembrata giunta al suo capolinea…