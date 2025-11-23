Modric all'Inter, la telenovela di mercato e le accuse del Real Madrid: "Lo volevano senza pagarlo"

Modric oggi è un punto fermo del Milan, faro del centrocampo rossonero con Massimiliano Allegri.
Eppure qualche anno fa il croato era stato vicino ad indossare la maglia nerazzurra. O almeno questo era il desiderio dell'Inter.
Nell'estate del 2018 per alcune settimane il trasferimento di Luka Modric dal Real Madrid all'Inter diventò un classico tormentone di calciomercato.
Ma come spesso accade in questi casi la trattativa poi non si concretizzò. E dalla Spagna arrivarono pesanti accuse nei confronti della società nerazzurra.