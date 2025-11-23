Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Modric Real Inter HDGOAL
Lelio Donato

Modric all'Inter, la telenovela di mercato e le accuse del Real Madrid: "Lo volevano senza pagarlo"

Il campione croato, oggi faro del Milan, qualche anno fa sembrava vicino all'Inter ma alla fine rimase al Real Madrid. E il presidente Perez accusò: "Lo volevano senza pagarlo".

Pubblicità

Modric oggi è un punto fermo del Milan, faro del centrocampo rossonero con Massimiliano Allegri.

Eppure qualche anno fa il croato era stato vicino ad indossare la maglia nerazzurra. O almeno questo era il desiderio dell'Inter.

Nell'estate del 2018 per alcune settimane il trasferimento di Luka Modric dal Real Madrid all'Inter diventò un classico tormentone di calciomercato.

Ma come spesso accade in questi casi la trattativa poi non si concretizzò. E dalla Spagna arrivarono pesanti accuse nei confronti della società nerazzurra.

  • MODRIC ALL'INTER: IL SOGNO DI UN'ESTATE

    Ma quando nasce la pazza idea di Luka Modric all'Inter?

    Corre l'estate del 2018, quella del secondo posto ai Mondiali con la Croazia. Il contratto del centrocampista col Real Madrid scade nel 2020 e l'accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato.

    L'Inter sogna di rispondere al colpo della Juventus, che ha appena acquistato Cristiano Ronaldo. Parte così una trattativa con l'agente di Modric, lo stesso che cura il trasferimento di Vrsaljko in nerazzurro.

    La società però deve rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanziario, cosa che rende l'operazione se possibile ancora più difficile.

    • Pubblicità

  • LA TENTAZIONE NERAZZURRA

    La posizione di Modric, quell'estate, è di apertura nei confronti dell'Inter.

    Il croato pensa seriamente di cambiare aria ed è tentato dalle sirene nerazzurre anche perché a Milano ritroverebbe alcuni connazionali: da Brozovic a Perisic passando per lo stesso Vrsaljko.

    Modric però non uscirà mai pubblicamente allo scoperto chiedendo la cessione. E di fatto lascia che siano eventualmente i club a trovare un accordo per il suo trasferimento.

    Accordo che non arriverà mai, anzi. Tra le parti si scatena addirittura una battaglia legale.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MURO DI FLORENTINO PEREZ E LE ACCUSE ALL'INTER

    Il sogno dell'Inter si spezza definitivamente a inizio agosto quando Florentino Perez chiude le porte alla cessione di Modric.

    O meglio fissa il prezzo del croato: "Modric ha una clausola da 750 milioni, se qualcuno lo vuole dovrà pagarla”. Incedibile, insomma.

    Il Real Madrid, irritato dai contatti tra il suo giocatore e l'Inter, cita la società nerazzurra accusandola della presunta violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento Fifa sui trasferimenti.

    "L'Inter ha provato a prendere Modric senza pagare un euro. Una cosa mai vista" tuona ancora Perez a cui risponde Javier Zanetti: "Non ho letto le sue parole, ma vedremo nelle sedi opportune”.

    Il caso viene chiuso ufficialmente dalla FIFA che non riscontra alcuna irregolarità nel comportamento dell'Inter.

  • IL PRIMO DERBY DI MODRIC AL MILAN

    Luka Modric, alla fine, a Milano è arrivato e domenica giocherà il suo primo derby ma con la maglia rossonera.

    Il croato d'altronde non ha mai nascosto la sua passione giovanile per il Milan mentre all'Inter, rispetto all'estate 2018, è cambiato praticamente tutto.

    Di certo, nonostante l'età non più giovanissima, Modric in pochi mesi ha già dimostrato di poter ancora fare la differenza in Serie A.

    Ed a goderselo sono i tifosi del Milan che sognano un suo goal proprio contro quella che qualche anno fa poteva essere la sua squadra, ovvero l'Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN