Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Mkhitaryan Inter 2025-2026Getty Images
Vittorio Rotondaro

Mkhitaryan vuole riprendersi l'Inter: infortunio alle spalle, torna a disposizione di Chivu dopo un mese

L'Inter ritrova Mkhitaryan che ha completamente smaltito l'infortunio rimediato a Napoli il 25 ottobre: recupero fondamentale in mezzo al campo per Chivu.

Pubblicità

Al netto delle due sconfitte consecutive cariche di rimpianti, in casa Inter un motivo di sorridere c'è: il recupero dal lungo infortunio di Henrikh Mkhitaryan, pedina fondamentale per la zona mediana.

L'armeno è reduce da un mese di stop in cui non ha potuto offrire il proprio contributo a una squadra alle prese con una crisi d'identità: tanto bel gioco a cui, però, non corrisponde quella concretezza sottoporta tanto bramata e necessaria per portare a casa le partite, soprattutto quelle più sporche.

Mkhitaryan torna a disposizione di Chivu e si candida per un po' di minutaggio, utile a riassaporare i ritmi agonistici: già a partire, magari, dall'imminente trasferta di Pisa.

  • L'INFORTUNIO DI MKHITARYAN

    Mkhitaryan si era fermato durante Napoli-Inter dello scorso 25 ottobre: galeotta l'azione che portò alla concessione del discusso calcio di rigore in favore dei padroni di casa, poi realizzato da De Bruyne (anch'egli infortunatosi a sua volta).

    Mkhitaryan k.o. dopo il contatto con Di Lorenzo: per lui lesione muscolare al flessore e stop di un mese, ufficialmente terminato col ritorno agli allenamenti in gruppo, avvenuto giovedì 27 novembre.

    • Pubblicità

  • MKHITARYAN GIOCA PISA-INTER?

    Mkhitaryan sarà sicuramente convocato da Chivu per la gara dell'Arena Garibaldi, in programma alle ore 15 di domenica: quasi sicuramente, però, non farà parte dell'undici titolare.

    A giocare nella zona nevralgica saranno Barella, Calhanoglu e uno tra Sucic e Zielinski: per l'armeno si prospetta un ingresso a gara in corso, necessario per mettere benzina nelle gambe in vista dei successivi impegni che lo rivedranno protagonista dal primo minuto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RECUPERO FONDAMENTALE

    Il ritorno di Mkhitaryan non è una notizia banale per l'ambiente nerazzurro, che può riabbracciare un giocatore determinante sia sotto l'aspetto qualitativo che quello quantitativo, vero e proprio faro del centrocampo.

    Sucic e Zielinski non hanno affatto sfigurato nel ruolo di mezzala sinistra, ma Chivu conosce benissimo l'importanza di questo recupero: a trarne beneficio saranno gli equilibri generali dell'assetto, oltre che un gruppo bisognoso dell'esperienza e della malizia calcistica di chi in carriera ne ha viste tante.

  • GLI ALTRI INFORTUNATI

    L'infermeria dell'Inter è un po' meno piena, anche se non del tutto completamente svuotata: presenti ancora il terzo portiere Di Gennaro, Palacios (vittima di un nuovo infortunio muscolare) e, soprattutto, Dumfries e Darmian, entrambi pedine sull'out di destra.

    La caviglia dell'olandese è meno dolorante e non è da escludere un ritorno tra i convocati per Inter-Como del 6 dicembre; lo stesso vale per l'ex Milan, ai box da oltre un mese per un problema al polpaccio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN