Mkhitaryan vuole riprendersi l'Inter: infortunio alle spalle, torna a disposizione di Chivu dopo un mese

Il ritorno di Mkhitaryan non è una notizia banale per l'ambiente nerazzurro, che può riabbracciare un giocatore determinante sia sotto l'aspetto qualitativo che quello quantitativo, vero e proprio faro del centrocampo.

Sucic e Zielinski non hanno affatto sfigurato nel ruolo di mezzala sinistra, ma Chivu conosce benissimo l'importanza di questo recupero: a trarne beneficio saranno gli equilibri generali dell'assetto, oltre che un gruppo bisognoso dell'esperienza e della malizia calcistica di chi in carriera ne ha viste tante.