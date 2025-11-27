Mkhitaryan vuole riprendersi l'Inter: infortunio alle spalle, torna a disposizione di Chivu dopo un mese

Al netto delle due sconfitte consecutive cariche di rimpianti, in casa Inter un motivo di sorridere c'è: il recupero dal lungo infortunio di Henrikh Mkhitaryan, pedina fondamentale per la zona mediana.
L'armeno è reduce da un mese di stop in cui non ha potuto offrire il proprio contributo a una squadra alle prese con una crisi d'identità: tanto bel gioco a cui, però, non corrisponde quella concretezza sottoporta tanto bramata e necessaria per portare a casa le partite, soprattutto quelle più sporche.
Mkhitaryan torna a disposizione di Chivu e si candida per un po' di minutaggio, utile a riassaporare i ritmi agonistici: già a partire, magari, dall'imminente trasferta di Pisa.