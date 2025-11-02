Milan-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Leao inventa, Pavlovic concretizza, Maignan salva il risultato, Dybala e Soulé non incidono

Vincere per avvicinarsi alla vetta ma anche per dedicare un successo al suo maestro, venuto a mancare poche ore prima: Max Allegri voleva fortemente i tre punti contro la Roma, nel giorno della scomparsa di Giovanni Galeone. E li trova al termine di una gara tosta, equilibrata, giocata con grande carattere contro un avversario di valore, presentatosi a San Siro con il mirino puntato verso il primo posto. Finisce 1-0, con un goal di Pavlovic nel primo tempo e la firma di Maignan, che nella ripresa neutralizza un calcio di rigore di Dybala.

Il goal che sblocca la partita, siglato dal serbo su assist di un imprendibile Leao, arriva al 40' di un primo tempo a lungo controllato dalla Roma, che si presenta a San Siro con grande personalità, affacciandosi dalle parti di Maignan in almeno tre occasioni.

Vantaggio che galvanizza i rossoneri, che al rientro dopo l'intervallo mettono alle corde i giallorossi, trovando prima un palo, fortuito, con Nkunku, e poi la strenua resistenza di un super Svilar e di un provvidenziale Hermoso sulle due palle-goal non capitalizzate da Leao.

Ma la gara resta in equilibrio, Gasperini cerca soluzioni per scardinare la difesa milanista inserendo prima Bailey e poi Dovbyk, e all'82' la Roma ha la chance per pareggiarla: Fofana salta col braccio largo sulla punizione calciata da Pellegrini, per Guida è calcio di rigore. Ma dal dischetto Dybala si fa ipnotizzare da Maignan, che indovina l'angolo e fa esplodere San Siro.