Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pavlovic Milan RomaGetty
Simone Gambino

Milan-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Leao inventa, Pavlovic concretizza, Maignan salva il risultato, Dybala e Soulé non incidono

Il Milan si aggiudica il big match della decima giornata di Serie A superando 1-0 la Roma: a decidere la sfida è il goal realizzato da Pavlovic nel primo tempo, su assist di Leao. Nella ripresa Maignan para un rigore a Dybala.

Pubblicità

Vincere per avvicinarsi alla vetta ma anche per dedicare un successo al suo maestro, venuto a mancare poche ore prima: Max Allegri voleva fortemente i tre punti contro la Roma, nel giorno della scomparsa di Giovanni Galeone. E li trova al termine di una gara tosta, equilibrata, giocata con grande carattere contro un avversario di valore, presentatosi a San Siro con il mirino puntato verso il primo posto. Finisce 1-0, con un goal di Pavlovic nel primo tempo e la firma di Maignan, che nella ripresa neutralizza un calcio di rigore di Dybala.

Il goal che sblocca la partita, siglato dal serbo su assist di un imprendibile Leao, arriva al 40' di un primo tempo a lungo controllato dalla Roma, che si presenta a San Siro con grande personalità, affacciandosi dalle parti di Maignan in almeno tre occasioni. 

Vantaggio che galvanizza i rossoneri, che al rientro dopo l'intervallo mettono alle corde i giallorossi, trovando prima un palo, fortuito, con Nkunku, e poi la strenua resistenza di un super Svilar e di un provvidenziale Hermoso sulle due palle-goal non capitalizzate da Leao.

Ma la gara resta in equilibrio, Gasperini cerca soluzioni per scardinare la difesa milanista inserendo prima Bailey e poi Dovbyk, e all'82' la Roma ha la chance per pareggiarla: Fofana salta col braccio largo sulla punizione calciata da Pellegrini, per Guida è calcio di rigore. Ma dal dischetto Dybala si fa ipnotizzare da Maignan, che indovina l'angolo e fa esplodere San Siro.

  • VOTI E PAGELLE MILAN

    Le mani di capitan Maignan (7,5) sul successo rossonero: dopo più di un anno (l'ultimo contro Kean ad ottobre 2024) torna a parare un rigore, di importanza fondamentale, in una sfida in cui si era già messo in evidenza con un paio di interventi. Decisivo anche Leao (7), dalla cui sgasata nel primo tempo nasce il goal di un Pavlovic (7) onnipresente. Bene anche Saelemaekers (6,5), mentre non sfrutta appieno la chance da titolare Nkunku (5), apparso ancora lontano dalla migliore condizione. Passaggio a vuoto anche per Fofana (5), che sciupa un paio di occasioni ed è ingenuo in occasione del rigore concesso alla Roma.

    MILAN (3-5-2): Maignan 7,5; De Winter 6, Gabbia 6, Pavlovic 7; Saelemaekers 6,5 (88' Athekame sv), Fofana 5, Modric 6, Ricci 6, Bartesaghi 5,5; Nkunku 5 (84' Loftus-Cheek sv), Leao 7 (94' Tomori sv). All. Allegri.

    • Pubblicità

  • VOTI E PAGELLE ROMA

    Non certo una serata da ricordare per Paulo Dybala (5), storicamente sempre incisivo contro il Milan. Stavolta invece la Joya spreca un paio di ottime occasioni nel primo tempo e nel finale sciupa il rigore che poteva dare una svolta al match. Ancora una volta invece da applausi la prestazione di Svilar (7), che tiene in piedi la Roma ad inizio ripresa quando l'assalto del Milan sembra poter far crollare il fortino. Positiva anche la prova di Hermoso (6,5), il migliore del reparto arretrato, mentre non ha lasciato il segno Soule (5,5), poco convinto su un paio di palloni potenzialmente pericolosi. Passaggio a vuoto anche per El Aynaoui (5), in difficoltà sia nella gestione del pallone che su alcune letture in fase di non possesso.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6, Ndicka 5,5, Hermoso 6,5 (84' Tsimikas sv); Celik 6 (77' Dovbyk 6), Koné 6, El Aynaoui 5 (51' Pellegrini 6,5), Wesley 6,5; Soulé 5,5 (51' Bailey 6), Cristante 6,5; Dybala 5 (84' Baldanzi sv). All. Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO MILAN-ROMA 1-0

    Marcatori: 40' Pavlovic

    MILAN-ROMA 1-0

    MILAN (3-5-2): Maignan 7,5; De Winter 6, Gabbia 6, Pavlovic 7; Saelemaekers 6,5 (88' Athekame sv), Fofana 5, Modric 6, Ricci 6, Bartesaghi 5,5; Nkunku 5 (84' Loftus-Cheek sv), Leao 7 (94' Tomori sv). All. Allegri.
    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6, Ndicka 5,5, Hermoso 6,5 (84' Tsimikas sv); Celik 6 (77' Dovbyk 6), Koné 6, El Aynaoui 5 (51' Pellegrini 6,5), Wesley 6,5; Soulé 5,5 (51' Bailey 6), Cristante 6,5; Dybala 5 (84' Baldanzi sv). All. Gasperini.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: El Aynaoui, Wesley, Celik, Fofana, Hermoso, Mancini

    Note: 82' Maignan respinge un calcio di rigore a Dybala

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM