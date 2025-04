Milan-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Calhanoglu risponde a Abraham, Maignan e Martinez tengono il derby in equilibrio

1-1 tra Milan e Inter nella gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia: Abraham ancora a segno nel derby, pareggio a firma Calhanoglu.

Un derby emozionante, equilibrato, vibrante: gara 1 delle semifinali di Coppa Italia finisce con un pareggio che rimanda ogni discorso al match di ritorno. 1-1 tra Milan e Inter, con le firme di Abraham e Calhanoglu.

Le premesse per assistere a un match di alto livello c'erano tutte, con i rossoneri chiamati a dare un senso a una stagione da incubo, e i nerazzurri desiderosi di cullare sogni di Triplete e interrompere la striscia negativa contro i cugini.

Nel primo tempo le occasioni fioccano, da un lato e dall'altro: dalla conclusione di Correa alla super parata di Martinez su Leao, fino all'inserimento del solito Frattesi, che allo scadere della frazione sfiora il vantaggio.

Ad inizio ripresa a sbloccarla è l'eroe di Riyadh, Tammy Abraham, che disorienta Bisseck con un movimento da pivot e incrocia un diagonale imparabile per Martinez. Gioia effimera per i rossoneri, perchè dopo venti minuti l'Inter rimette la gara in equilibrio con la staffilata da fuori di Calhanoglu che sorprende Maignan. Tutto rimandato al 23 aprile, dove Milan e Inter si giocheranno un pass per la finale di Roma.