Milan grande con le grandi e piccolo con le piccole: battuta anche l'Inter, negli scontri diretti è quasi una sentenza

Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter, e ormai quasi non fa più notizia: era accaduto più e più volte anche lo scorso anno, tra la gara d'andata in campionato, la finale della Supercoppa Italiana e la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Quasi la normalità.

Ma è quasi la normalità anche che la squadra di Massimiliano Allegri si imponga contro una formazione di pari livello, se non superiore. Perché probabilmente è vero quel che diceva Marco Materazzi alla Gazzetta dello Sport prima della partita, e cioè che "l'Inter sa di essere più forte del Milan". Solo che la partita, e soprattutto il risultato, hanno detto altro.

Del resto il Milan quest'anno è così: negli scontri diretti si esalta, al di là del punteggio. Se i cugini sembrano soffrirli, i rossoneri adorano giocarli. Ed è soprattutto grazie a queste vittorie che si sono costruiti una classifica che fa sempre più sognare.