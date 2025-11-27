Milan e Atletico Madrid, Calhanoglu decisivo ma in negativo: l'Inter di Chivu non ha un sostituto

Oltre agli errori però, in generale le ultime due prestazioni di Calhanoglu sono state sottotono. Se è un caso o l'inizio di un vero e proprio calo di rendimento lo si capirà già a partire dalle prossime gare.

Il turco è stato uno dei migliori dell'Inter in questa prima parte della stagione, quasi un po' a sorpresa visto tutto quello che era successo in estate. Sei goal e tre assist, oltre a giocare quasi sempre da titolare.

Solo in due circostanze Chivu non lo ha impiegato dal primo minuto, una volta in campionato contro la Cremonese (rimasto in panchina 90 minuti) e nella gara casalinga di Champions contro il Kairat. E proprio le poche opportunità di rifiatare possono aver condizionato le ultime prove del giocatore, meno lucido del solito.