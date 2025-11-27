Milan e Atletico Madrid, Calhanoglu decisivo ma in negativo: l'Inter di Chivu non ha un sostituto

L'Inter gioca bene ma non vince, anzi perde; la storia si è ripetuta al Wanda Metropolitano, dove i nerazzurri sono stati sconfitti per 2-1 dall'Atletico Madrid con il goal nei minuti di recupero di Gimenez.
Per la prestazione la squadra di Cristian Chivu non avrebbe meritato di uscire da Madrid con zero punti, così come ne avrebbe dovuti fare almeno uno nel derby pochi giorni fa.
Tra le situazioni che si sono ripetute ci sono gli errori di Hakan Calhanoglu, quello ovviamente dal dischetto ma non solo. Il centrocampista turco si è reso protagonista degli episodi che hanno deciso in senso negativo le ultime due partite dell'Inter. Ma Chivu ha un problema che va oltre i singoli errori del turco.