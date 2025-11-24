Pubblicità
Pubblicità
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

“Mi ha steso!”, Inaki Peña protesta contro Vinicius Jr dopo il goal del pareggio del Real Madrid: perde sangue dal naso dopo lo scontro di gioco

Polemiche in casa Elche dopo il goal del pari del Real Madrid firmato da Bellingham: la rabbia del portiere dopo lo scontro con Vinicius Jr.

Pubblicità

Il 2-2 tra l’Elche e il Real Madrid è finito tra le polemiche per lo scontro tra Vinicius Junior e il portiere Inaki Peña nell’azione che ha portato al pareggio di Jude Bellingham. 

Inaki Peña ha riportato una ferita al naso ed è andato su tutte le furie per la mancata assegnazione del fallo. 

Quella che era iniziata come una prestazione coraggiosa dell’Elche si è trasformata in una tempesta di proteste, con l’attenzione che si è spostata dalle ottime trame di gioco ai fischi – o ai non fischi – del direttore di gara.

  • INAKI PENA A TERRA SANGUINANTE NELL'AZIONE DEL GOAL

    L’Elche aveva il Real Madrid alle corde, avanti due volte e impeccabile nella fase difensiva, quando una mischia nel finale ha cambiato completamente il copione della serata. 

    All’87’, mentre Vinicius si avventava su una palla vagante in area, il brasiliano è finito con il ginocchio dritto sul volto di Inaki Peña, mandando il portiere al tappeto con il naso sanguinante. L’azione è però proseguita, il Real Madrid ha rimesso il pallone dentro e Bellingham ha firmato il 2-2 in tap-in, scatenando le proteste immediate dei giocatori dell’Elche.

    In un primo momento, lo stesso Peña ha minimizzato l’accaduto, ancora stordito mentre parlava pochi minuti dopo il triplice fischio. “Lui tira, io paro e, per l’inerzia, mi prende sul naso. Sfortuna. Fa parte del gioco. È stata solo una botta, niente di più,” ha detto nella sua prima intervista.

    Il tecnico dell’Elche, Eder Sarabia, ha però chiarito che per lui il direttore di gara ha sbagliato un episodio decisivo: “Vinicius non tocca il pallone, prende Peña in pieno volto. È fallo netto,” ha insistito.

    Quello che sembrava un semplice episodio sfortunato si è trasformato in un caso quando la versione di Peña è cambiata dopo aver rivisto le immagini.

    • Pubblicità
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    INAKI PENA CAMBIA VERSIONE E ATTACCA VINICIUS JR

    Rientrato negli spogliatoi e dopo aver rivisto al monitor l’impatto, il portiere dell’Elche ha capito che il colpo ricevuto non era affatto casuale.

    In conferenza stampa ha corretto le sue dichiarazioni iniziali, spiegando: “Lui tira, poi prova ad andare sulla ribattuta, ma nella seconda giocata non mi permette di intervenire perché mi stende. Per me è fallo, ma se l’arbitro va al VAR e dice che non è fallo, noi non possiamo fare nulla,” ha dichiarato il 26enne.

    Il cambio di tono rispecchia tutta la frustrazione nel clan dell’Elche. L’impressione generale era di aver meritato più di un punto e che il pareggio del Madrid non sarebbe dovuto essere convalidato.

    Il 2-2, comunque, mantiene l’Elche in acque tranquille. Dopo 13 giornate la squadra è 11ª in Liga, continuando a superare le aspettative nonostante l’amarezza per due punti sfumati nel finale. Organizzazione, grinta ed efficacia offensiva hanno ribadito ancora una volta perché molti li considerano una delle neopromosse più intriganti del campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA RABBIA DELL'ALLENATORE DELL'ELCHE

    La frustrazione di Sarabia per la direzione di gara è stata immediata. Ha indicato due episodi che, a suo avviso, “hanno condizionato il risultato finale”: un fallo mancato nell’azione che ha portato al primo pareggio del Madrid e lo scontro con Vinicius.

    “No, non sono contento, per niente,” ha detto. “L’ho già detto ai ragazzi che ero amareggiato, e quando ho rivisto gli episodi decisivi lo sono ancora di più.”

    Ha poi aggiunto: “Il fallo prima del secondo goal (del Madrid) non era fallo, per niente. Anzi, era una ripartenza che poteva portarci sul 3-1. E poi Vinicius non tocca il pallone, colpisce Inaki Peña in faccia. Inaki Peña non vede l’azione. Vinicius lo colpisce al volto, è per questo che ha la faccia così. È fallo netto.”

    L’irritazione di Sarabia andava oltre il singolo episodio. “Quando giochi contro il Real Madrid, fai tante cose, vai in vantaggio due volte, e poi senti che ci sono stati fattori che hanno influito sul risultato finale… ti fa arrabbiare.”

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    IL SORPRENDENTE RITORNO DELL'ELCHE

    La neopromossa di Sarabia ha già messo insieme risultati di grande prestigio: pareggi contro Atletico Madrid, Real Betis e Siviglia, prestazioni competitive contro tutte le squadre della zona europea e una classifica di metà tabella ben al di sopra delle aspettative della vigilia.

    Come dice lo stesso Sarabia: “Tutto parte dal coraggio… abbiamo un’idea, e moriremo con quella idea.”

    I suoi giocatori condividono la stessa convinzione. Il capitano Pedro Bigas afferma che la squadra finalmente si sente “in controllo, anche contro le grandi”, mentre l’attaccante Rafa Mir sottolinea la “libertà dentro una struttura” che ha permesso all’Elche di esprimersi al meglio e che gli ha consentito di segnare quattro goal in questa stagione.

    Con le prossime sfide contro Girona, Mallorca e Rayo Vallecano, l’Elche ha la possibilità di consolidare questo avvio impressionante e avvicinarsi ulteriormente alla parte alta della classifica.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Coppa del Rey
CD Quintanar del Rey crest
CD Quintanar del Rey
QDR
Elche crest
Elche
ELC