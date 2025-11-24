“Mi ha steso!”, Inaki Peña protesta contro Vinicius Jr dopo il goal del pareggio del Real Madrid: perde sangue dal naso dopo lo scontro di gioco

Rientrato negli spogliatoi e dopo aver rivisto al monitor l’impatto, il portiere dell’Elche ha capito che il colpo ricevuto non era affatto casuale.

In conferenza stampa ha corretto le sue dichiarazioni iniziali, spiegando: “Lui tira, poi prova ad andare sulla ribattuta, ma nella seconda giocata non mi permette di intervenire perché mi stende. Per me è fallo, ma se l’arbitro va al VAR e dice che non è fallo, noi non possiamo fare nulla,” ha dichiarato il 26enne.

Il cambio di tono rispecchia tutta la frustrazione nel clan dell’Elche. L’impressione generale era di aver meritato più di un punto e che il pareggio del Madrid non sarebbe dovuto essere convalidato.

Il 2-2, comunque, mantiene l’Elche in acque tranquille. Dopo 13 giornate la squadra è 11ª in Liga, continuando a superare le aspettative nonostante l’amarezza per due punti sfumati nel finale. Organizzazione, grinta ed efficacia offensiva hanno ribadito ancora una volta perché molti li considerano una delle neopromosse più intriganti del campionato.