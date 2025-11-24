“Mi ha steso!”, Inaki Peña protesta contro Vinicius Jr dopo il goal del pareggio del Real Madrid: perde sangue dal naso dopo lo scontro di gioco

L’Elche aveva il Real Madrid alle corde, avanti due volte e impeccabile nella fase difensiva, quando una mischia nel finale ha cambiato completamente il copione della serata.
All’87’, mentre Vinicius si avventava su una palla vagante in area, il brasiliano è finito con il ginocchio dritto sul volto di Inaki Peña, mandando il portiere al tappeto con il naso sanguinante. L’azione è però proseguita, il Real Madrid ha rimesso il pallone dentro e Bellingham ha firmato il 2-2 in tap-in, scatenando le proteste immediate dei giocatori dell’Elche.
In un primo momento, lo stesso Peña ha minimizzato l’accaduto, ancora stordito mentre parlava pochi minuti dopo il triplice fischio. “Lui tira, io paro e, per l’inerzia, mi prende sul naso. Sfortuna. Fa parte del gioco. È stata solo una botta, niente di più,” ha detto nella sua prima intervista.
Il tecnico dell’Elche, Eder Sarabia, ha però chiarito che per lui il direttore di gara ha sbagliato un episodio decisivo: “Vinicius non tocca il pallone, prende Peña in pieno volto. È fallo netto,” ha insistito.
Quello che sembrava un semplice episodio sfortunato si è trasformato in un caso quando la versione di Peña è cambiata dopo aver rivisto le immagini.