"Mettere la MLS sulla mappa": gli obiettivi dell'Inter Miami di Messi, dei Seattle Sounders e del LAFC al Mondiale per Club

Le tre squadre rappresenteranno la MLS nel Mondiale per Club: sarà un’occasione per far crescere la reputazione di un intero movimento.

Inizialmente erano due, ora ne sono tre. I Seattle Sounders, l'Inter Miami ed ora il Los Angeles FC si presentano alla Club World Cup rappresentando la MLS, ciascuno con i propri obiettivi, le proprie ambizioni e, in tutta onestà, le proprie possibilità. Nessuna delle tre è tra le favorite, ma ognuna di essere avrà la possibilità di portare a casa qualcosa di concreto dal torneo. Nelle prossime settimane, le tre compagini di MLS avranno la possibilità di affrontare alcune delle migliori squadre del mondo. Sono queste le partite nelle quali una squadra, ma anche un campionato, possono costruirsi una reputazione. Ingaggiare stelle del calibro di Lionel Messi attira l'attenzione sul prodotto, certo, ma tornei come il Mondiale per Club rappresentano un vero esame. Cosa deve aspettarsi Seattle Sounders, Inter Miami e LAFC? Qual è l'obiettivo minimo e, soprattutto, l'obiettivo massimo? L'articolo prosegue qui sotto GOAL dà un'occhiata al modo in cui affronteranno il Mondiale per Club.