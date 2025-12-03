Messi e il clamoroso ritorno al Barcellona? Deco frena: "Non penso sia possibile"

"Non credo sia possibile perché Leo è sotto contratto e non è mai stato nemmeno preso in considerazione. Leo è sempre Leo e potrebbe ancora dare il suo contributo; è un grande giocatore, ma non è qualcosa di cui parleremo. Questa situazione è puramente speculativa".

"Leo avrà un impatto duraturo. Per me - ha aggiunto Deco - è il miglior giocatore nella storia del club, insieme a Johan (Cruijff, n.d.r.) e Ronnie Ronaldinho, n.d.r.). È normale , essendo di questa generazione, non dimenticare Leo".