Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Vittorio Rotondaro

Messi e il clamoroso ritorno al Barcellona? Deco frena: "Non penso sia possibile"

Il direttore sportivo del Barcellona esclude un ritorno di Messi con la formula del prestito: "Ha un contratto, non lo abbiamo preso in considerazione".

Un rapporto interrotto nel 2021, dopo diciotto anni di goal e trionfi: Lionel Messi ha raggiunto lo status di leggenda grazie soprattutto al lungo periodo trascorso al Barcellona, dove ovviamente non lo hanno dimenticato.

Il recente ritorno della 'Pulga' al 'Camp Nou' non ha fatto che alimentare il sogno dei tifosi di un possibile ritorno in blaugrana, il che avrebbe del clamoroso.

Uno scenario che, però, è stato subito escluso da Deco: di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo del Barcellona ai microfoni di 'Cadena SER'.

  • "NON PENSO SIA POSSIBILE"

    "Non credo sia possibile perché Leo è sotto contratto e non è mai stato nemmeno preso in considerazione. Leo è sempre Leo e potrebbe ancora dare il suo contributo; è un grande giocatore, ma non è qualcosa di cui parleremo. Questa situazione è puramente speculativa".

    "Leo avrà un impatto duraturo. Per me - ha aggiunto Deco - è il miglior giocatore nella storia del club, insieme a Johan (Cruijff, n.d.r.) e Ronnie Ronaldinho, n.d.r.). È normale , essendo di questa generazione, non dimenticare Leo".

  • IL CONFRONTO CON YAMAL

    "Sono fasi diverse, giocatori diversi. Sono entrambi più avanti degli altri in termini di percezione delle cose. Leo è cresciuto in un ambiente in cui non aveva pressione né bisogno di essere al centro dell'attenzione perché non era il suo momento, mentre Lamine è cresciuto in un ambiente diverso, in un Barcellona in ricostruzione, mentre Leo lo ha fatto in una squadra già affermata, con un'età media di 26-27 anni. Leo si è fatto strada gradualmente".

  • MESSI CONTINUA A VINCERE

    Nel frattempo Messi ha collezionato il 47° trofeo della carriera, ovvero la East Eastern Conference di MLS con la maglia dell'Inter Miami.

    Nel club della Florida l'argentino ha già un posto nella storia: merito della prima posizione nella classifica dei marcatori all time, che lo rende l'unico a primeggiare in due società differenti (l'altra è il Barcellona).

    Il futuro, in attesa dei Mondiali del prossimo anno, sarà ancora all'Inter Miami: almeno fino al 31 dicembre 2028, quando scadrà il contratto in essere e potrebbe concludersi una carriera leggendaria. Il ritorno per una breve parentesi in prestito al Barcellona, insomma, è destinato a restare una semplice suggestione.

