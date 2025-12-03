Messi e il clamoroso ritorno al Barcellona? Deco frena: "Non penso sia possibile"

Un rapporto interrotto nel 2021, dopo diciotto anni di goal e trionfi: Lionel Messi ha raggiunto lo status di leggenda grazie soprattutto al lungo periodo trascorso al Barcellona, dove ovviamente non lo hanno dimenticato.
Il recente ritorno della 'Pulga' al 'Camp Nou' non ha fatto che alimentare il sogno dei tifosi di un possibile ritorno in blaugrana, il che avrebbe del clamoroso.
Uno scenario che, però, è stato subito escluso da Deco: di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo del Barcellona ai microfoni di 'Cadena SER'.