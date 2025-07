Mercoledì 2 su Netflix: quando escono Parte 1 e Parte 2, trama e episodi

Torna Mercoledì su Netflix con la seconda stagione: Jenna Ortega ancora protagonista, Tim Burton nuovamente regista degli attesi nuovi episodi.

Dopo l'enorme successo della prima stagione, nel 2025 torna Mercoledì su Netflix. L'opera di Tim Burton con Jenna Ortega nuovamente protagonista sbarca in streaming a fine anno con la seconda parte della serie divisa in due parti.

Tra le novità della seconda stagione di Mercoledì 2 anche la presenza di Lady Gaga, negli ultimi anni sempre più presente al cinema e nelle serie tv parallelamente ad una carriera musicale al top con l'uscita del suo ultimo album studio Mayhem.

L'attesa febbrile per la seconda stagione di Mercoledì, che esplorerà nuovamente il mondo della Famiglia Addams, sta per finire: manca poco all'arrivo su Netflix, disponibile in tv e streaming nel 2025.