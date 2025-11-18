Che Scott McTominay fosse un giocatore spettacolare lo avevamo già intuito nella scorsa stagione, quando è stato premiato come MVP della Serie A al termine di un campionato sensazionale.

Per non farsi mancare nulla, il centrocampista del Napoli aveva chiuso il suo primo anno in Italia con una rovesciata che aveva sgretolato il muro del Cagliari e dato il via alla festa partenopea per il quarto Scudetto della sua storia.

Sei mesi dopo, il classe 1996 si è ripetuto e, se possibile, ha fatto ancora meglio in un altro momento decisivo: un’altra rovesciata, dopo appena tre minuti, nello scontro diretto tra la sua Scozia e la Danimarca che è valso l’accesso diretto ai Mondiali 2026 in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico.