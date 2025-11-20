Mbappé deve ancora migliorare in qualcosa, Courtois: “Cristiano Ronaldo ha una mentalità più vincente della sua”

Quando arriverà il giorno in cui Courtois lascerà il Real Madrid, lui, come Ronaldo, entrerà nella leggenda del club. Tuttavia, non è convinto che verrà ricordato come il miglior portiere di tutti i tempi dei Blancos.
Courtois ha aggiunto: "No. Beh, qualcuno me l'ha detto in passato, o l'ho visto con i miei occhi, ma penso che ci sia 'un santo', Iker Casillas, che significa molto per i tifosi del Real Madrid e per il calcio spagnolo. Ma sentire il proprio nome tra quelli è già un complimento.
Per essere ricordato come uno dei migliori, devi vincere trofei, ed è quello che cerco di fare. Nessuno si ricorderà se ho parato otto tiri contro il Liverpool, quindi è importante continuare a vincere trofei, e quando mi ritirerò dal Real Madrid, tutti potranno dire la loro. Quando avevo otto anni, sognavo di diventare il portiere del Real Madrid; ora sono qui, e ogni giorno che passo qui è meraviglioso. Questo è il posto dove sono più felice".
L'attuale contratto di Courtois scadrà nel 2027. Ha collezionato oltre 300 presenze con i Blancos, aiutandoli a vincere tre titoli della Liga e due Champions League.