Mbappé deve ancora migliorare in qualcosa, Courtois: “Cristiano Ronaldo ha una mentalità più vincente della sua”

Courtois ritiene che Mbappé abbia tutti i mezzi tecnici necessari per vincere tutto, ma quando gli è stato chiesto se il calciatore francese fosse dello stesso calibro di Ronaldo, ha risposto a El Partidazo di COPE: "Non ho avuto modo di conoscere Cristiano perché l'estate in cui sono arrivato al Real Madrid lui è andato alla Juventus. Penso che siano due giocatori diversi, ma Cristiano ha ancora una mentalità vincente leggermente superiore a quella di Kylian.

Quest'anno Kylian ha però dimostrato di avere una grande mentalità; ha migliorato il suo gioco e sta davvero trascinando la squadra. Si capisce che è un leader, e questo diventerà ancora più evidente con ogni partita".