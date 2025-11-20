Pubblicità
Pubblicità
Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Real MadridGetty/GOAL
Chris Burton

Mbappé deve ancora migliorare in qualcosa, Courtois: “Cristiano Ronaldo ha una mentalità più vincente della sua”

Il portiere del Real Madrid esalta la mentalità di Cristiano Ronaldo, ma spiega anche: “Mbappé sta trascinando la squadra, è un leader”.

Pubblicità

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois ha ammesso che a suo dire Cristiano Ronaldo ha "una mentalità più vincente" rispetto a Kylian Mbappe

Una cosa sulla quale il fuoriclasse francese sta lavorando in questo periodo della sua carriera, per diventare ancora più completo.

Col tempo, Mbappé potrebbe arrivare a godere di un status simile a quella che il portoghese Ronaldo continua a vantare al Santiago Bernabeu.

  • I NUMERI DI RONALDO E MBAPPE' AL REAL

    Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo, ha segnato 450 goal con il Real Madrid, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi della squadra. 

    Mbappé, in quasi 18 mesi al Santiago Bernabeu, ha trovato la rete 62 volte in 75 presenze, delle quali 18 solo in questa stagione.

    Il furocilasse francese è considerato da tutti un futuro vincitore del Pallone d'Oro, ma la leadership non è sempre stata il suo punto forte, anche se a 26 anni ha ormai raggiunto un grado di esperienza che lo sta aiutando sempre di più ad emergere.

    • Pubblicità
  • Kylian Mbappe Cristiano RonaldoGetty

    "RONALDO HA UNA MENTALITA' SUPERIORE"

    Courtois ritiene che Mbappé abbia tutti i mezzi tecnici necessari per vincere tutto, ma quando gli è stato chiesto se il calciatore francese fosse dello stesso calibro di Ronaldo, ha risposto a El Partidazo di COPE: "Non ho avuto modo di conoscere Cristiano perché l'estate in cui sono arrivato al Real Madrid lui è andato alla Juventus. Penso che siano due giocatori diversi, ma Cristiano ha ancora una mentalità vincente leggermente superiore a quella di Kylian.

    Quest'anno Kylian ha però dimostrato di avere una grande mentalità; ha migliorato il suo gioco e sta davvero trascinando la squadra. Si capisce che è un leader, e questo diventerà ancora più evidente con ogni partita".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "VORREI GIOCARE FINO A 38 O 39 ANNI"

    Ronaldo continua a giocare su standard straordinari nelle ultime fasi della sua carriera. Ora ha 40 anni, ma rimane una presenza prolifica per l'Al-Nassr in Saudi Pro League. CR7 dovrebbe anche partecipare ai Mondiali del 2026 con il Portogallo, il tutto mentre continua a inseguire il traguardo dei 1000 goal in carriera.

    Molti giocatori traggono ispirazione da Ronaldo per prolungare la propria carriera e Courtois ritiene di poter continuare ancora per un po'. Non intende emulare Ronaldo, ma non ha intenzione di appendere i guanti al chiodo nel prossimo futuro.

    Il 33enne ha spiegato: "Buffon ha giocato fino ai quarant'anni... non credo che arriverò a tanto, ma Neuer, a 38 o 39 anni, gioca ancora ad altissimi livelli. Ho sempre avuto in mente l'idea di giocare fino a 38 o 39 anni, e spero che ciò avvenga al Real Madrid.

    E se non sarà possibile, quando il club lo deciderà, mi farò da parte e non ci saranno problemi. Sono felice qui e capisco che a un certo punto vorranno mettere qualcun altro al mio posto. È naturale, e l'ho già sperimentato con Petr Cech al Chelsea; ho imparato molto da lui e mi è stato vicino nei momenti difficili. Non sarò mai diverso da lui, e se domani il club vorrà qualcosa di diverso, continuerò ad aiutare perché per me la squadra viene sempre al primo posto".

  • CourtoisGetty Images

    "UN COMPLIMENTO ESSERE ACCOSTATO A CASILLAS"

    Quando arriverà il giorno in cui Courtois lascerà il Real Madrid, lui, come Ronaldo, entrerà nella leggenda del club. Tuttavia, non è convinto che verrà ricordato come il miglior portiere di tutti i tempi dei Blancos.

    Courtois ha aggiunto: "No. Beh, qualcuno me l'ha detto in passato, o l'ho visto con i miei occhi, ma penso che ci sia 'un santo', Iker Casillas, che significa molto per i tifosi del Real Madrid e per il calcio spagnolo. Ma sentire il proprio nome tra quelli è già un complimento.

    Per essere ricordato come uno dei migliori, devi vincere trofei, ed è quello che cerco di fare. Nessuno si ricorderà se ho parato otto tiri contro il Liverpool, quindi è importante continuare a vincere trofei, e quando mi ritirerò dal Real Madrid, tutti potranno dire la loro. Quando avevo otto anni, sognavo di diventare il portiere del Real Madrid; ora sono qui, e ogni giorno che passo qui è meraviglioso. Questo è il posto dove sono più felice".

    L'attuale contratto di Courtois scadrà nel 2027. Ha collezionato oltre 300 presenze con i Blancos, aiutandoli a vincere tre titoli della Liga e due Champions League.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA