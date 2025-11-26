Mbappé da sogno in Champions: prima la tripletta lampo, poi il poker personale in Olympiakos-Real Madrid

L’uragano Kylian Mbappé si abbatte sull’Olympiakos nella notte della quinta giornata della fase a girone unico di questa edizione di Champions League.
L’attaccante francese prende per mano il Real Madrid, sotto dopo appena 8 minuti, e lo trascina alla vittoria, la quarta in cinque partite europee.
Come? Con quattro goal complessivi, tre dei quali realizzati in appena 7 minuti (22’, 24’ e 29’, la quarta marcatura personale arriva al 60’), che confermano ancora una volta lo smisurato talento dell’attaccante francese.