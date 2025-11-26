Pubblicità
Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty
Nino Caracciolo

Mbappé da sogno in Champions: prima la tripletta lampo, poi il poker personale in Olympiakos-Real Madrid

L’attaccante francese segna tre goal in 29 minuti, poi chiude definitivamente il match realizzando la quarta rete personale nel successo per 4-3 del Real Madrid sull’Olympiakos.

L’uragano Kylian Mbappé si abbatte sull’Olympiakos nella notte della quinta giornata della fase a girone unico di questa edizione di Champions League.

L’attaccante francese prende per mano il Real Madrid, sotto dopo appena 8 minuti, e lo trascina alla vittoria, la quarta in cinque partite europee.

Come? Con quattro goal complessivi, tre dei quali realizzati in appena 7 minuti (22’, 24’ e 29’, la quarta marcatura personale arriva al 60’), che confermano ancora una volta lo smisurato talento dell’attaccante francese.

  • 4 GOAL IN UNA GARA

    Troppa Mbappé per l’Olympiakos, ma davanti a una prestazione del genere qualsiasi difesa sarebbe andata in affanno. Il francese realizza tre goal in appena sette minuti (22’, 24’ e 29’) nel primo tempo e poi chiude definitivamente il match al 60’ mettendo a segno la quarta rete personale nel successo per 4-3 del Real Madrid.

  • SUL PODIO DELLE TRIPLETTE PIÙ RAPIDE

    I primi tre goal realizzati da Mbappè in Olympiakos-Real Madrid sono stati siglati in 29 minuti: è la terza tripletta più veloce nella storia della Champions League dopo quella messa a segno in 24 minuti da Marco Simone del Milan contro il Rosenborg nel settembre del 1996 e quella di Robert Lewandowski per il Bayern Monaco contro il Salisburgo nel marzo 2022 (23 minuti).

  • DATO DA RECORD

    Mbappé insieme a Salah è il calciatore che ha impiegato meno tempo, appena 7 minuti, a segnare tre goal in una gara di Champions. Questa la classifica:

    • 7 min Mohamed Salah (Rangers - Liverpool 1-7, 12/10/2022)
    • 7 min Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid, 26/11/2025)
    • 8 min Bafétimbi Gomis (Dinamo Zagreb - Lyon 1-7, 07/12/2011)
    • 9 min Mike Newell (Blackburn - Rosenborg 4-1, 06/12/1995)
    • 11 min Raheem Sterling (Man City 5-1 Atalanta, 22/10/2019)
    • 11 min Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Malmö 8-0, 08/12/2015)
    • 11 min Robert Lewandowski (Bayern - Salzburg 7-1, 08/03/2022)
    • 12 min Robert Lewandowski (Crvena zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019)
    • 12 min Luiz Adriano (BATE Borisov - Shakhtar 0-7, 21/10/2014)

  • GOAL NUMERO 64 IN CHAMPIONS

    Mbappé continua a incrementare il suo score in Champions e i suoi numeri sono davvero impressionanti: sono infatti 64 i goal realizzati in 92 partite disputate nella massima competizione europea. Il francese è il sesto capocannoniere di sempre della storia della Champions (qualificazioni escluse): a precederlo al quinto posto c’è Raul con 71 reti.

