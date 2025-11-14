Marotta si tiene stretto Chivu: "Scelta coraggiosa, qualcuno evocava Mourinho"

Giuseppe Marotta tra passato, stretta attualità e proiezione sul futuro.
Il presidente dell'Inter, ospite d'eccezione all'executive master 'Management dello Sport' organizzato dalla Rcs Academy Business School, durante l'intervista concessa a Daniele Dallera (caporedattore sport del Corriere della Sera) ha speso parole importanti nei confronti di Cristian Chivu.
Scelta difesa a spada tratta, con tanto di sassolino tolto riavvolgendo il nastro all'estate, passando poi per la confessione legata ai suoi trascorsi alla Juventus e ad una parentesi sulla questione stadio.
Di seguito, i passaggi salienti offerti da Marotta durante l'evento.