Marilyn Manson biglietti Bergamo: costo, disponibilità e dove acquistarli per novembre 2025

Una data italiana nel tour 2025 di Marilyn Manson: caccia ai biglietti per il concerto dell'artista statunitense a Bergamo.

Martedì 25 novembre 2025, il tour di Marilyn Manson farà tappa in Italia. L'unica data del paese è quella di Bergamo, prevista alla ChorusLife della città lombarda un anno dopo il concerto dell'Alcatraz di Milano.

La caccia ai biglietti è già partita dopo l'annuncio della data italiana, che vedrà nuovamente Marilyn Manson protagonista con la sua band in territorio lombardo. Di fatto è già possibile acquistare i tagliandi, che come di consueto saranno disponibili sia per il parterre in piedi, sia per i posti numerati in giro per l'arena di Bergamo.

Marilyn Manson, pseudonimo di Brian Hugh Warner, porta nuovamente in tour il suo ultimo album studio 'One Assassination Under God - Chapter 1', ma a Bergamo non mancheranno i suoi grandi classici, da Mobscene a The Beautiful People.