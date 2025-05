Marchisio a GOAL: "Acerbi miglior difensore d'Europa, a centrocampo la sfida è tra Barella e Vitinha"

L'ex centrocampista della Juventus a GOAL e 1vs1 assegna i "premi di fine stagione", scegliendo i migliori in Serie A ed Europa.

Il presente di Claudio Marchisio è ormai strettamente legato al mondo della Kings League, visto il suo ruolo da Head of Competition per la lega italiana, ma vista la sua carriera non può che dedicare più di un pensiero al calcio.

Proprio in occasione delle finali di KL, a Torino, l'ex centrocampista della Juventus a 1vs1 e GOAL Italia ha assegnato i "premi di fine stagione", scegliendo i migliori in Serie A ed Europa.

E non sono mancate le sorprese tra i nomi citati da Marchisio.