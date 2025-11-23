Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Lelio Donato

Mandragora è stato solo l'ultimo, tutti i goal con tiri da fuori area subiti dalla Juventus: scatta l'allarme

Molti dei goal subiti in questo inizio di stagione dalla Juventus sono arrivati con tiri da fuori area, l'ultimo quello di Mandragora contro la Fiorentina. I bianconeri si interrogano: di chi è la responsabilità?

Pubblicità

Sì, è successo di nuovo. Il goal del pareggio della Fiorentina è arrivato con un tiro da fuori area. Un altro. L'ennesimo per la Juventus in questo inizio di stagione.

Già nelle precedenti partite, infatti, i bianconeri sono stati spesso puniti da conclusioni dalla lunga o lunghissima distanza.

La Juventus in realtà non concede molte occasioni nella propria area di rigore eppure subisce tante reti. Forse troppe rispetto a quanto producono gli avversari.

Ma perché la Juventus incassa così tanti goal con tiri da fuori area?

  • IL GOAL DI MANDRAGORA SOLO L'ULTIMO

    Come dicevamo anche il goal che è costato il pareggio contro la Fiorentina è arrivato con un tiro da fuori area.

    A punire Michele Di Gregorio, spesso finito sul banco degli imputati in questo inizio di stagione, è stato Rolando Mandragora.

    Il centrocampista viola ha sfruttato al meglio una sponda di Kean calciando in moto potente e preciso sotto la traversa.

    • Pubblicità

  • IL PRIMO ERA STATO CALHANOGLU, POI BASIC

    La lunga serie dei goal da fuori area subiti dalla Juventus in questa stagione è iniziata contro l'Inter.

    Hakan Calhanoglu aveva punito i bianconeri pareggiando momentaneamente una partita che poi la Juventus avrebbe vinto per 4-3 in pieno recupero, guarda caso con un altro tiro da fuori.

    Anche il goal vittoria della Lazio contro la Juventus, ancora allenata da Tudor, era arrivata con un tiro da fuori area in quel caso di Basic su grossolano errore di David in uscita.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRE GOAL DA FUORI CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND

    Le cose per la Juventus non sono di certo andate meglio in Champions League, anzi.

    In occasione del rocambolesco 4-4 contro il Borussia Dortmund, ad esempio, ben tre dei quattro goal tedeschi erano arrivati proprio con un tiro da fuori area.

    E con tre giocatori diversi, ovvero Adeyemi, Nmecha e Yan Couto.

  • MA DI CHI È LA COLPA: DIFESA O DI GREGORIO?

    A questo punto i tifosi della Juventus si pongono soprattutto una domanda: ma di chi è la colpa di così tanti goal subiti con tiri dalla lunga o lunghissima distanza?

    In alcuni casi il posizionamento di Di Gregorio non è sembrato perfetto. E sui social nelle ultime ore è diventato virale un video in cui si vede il portiere bianconero quasi ritrarre le braccia sul tiro di Mandragora.

    Anche difensori e centrocampisti però dovrebbero sicuramente coprire meglio lo specchio della porta ai tiratori avversari.

    Inoltre alcuni di questi goal sono arrivati in seguito a clamorosi errori in fase di uscita, vedasi David contro la Lazio o lo stesso colpo di testa sbilenco di Thuram a Firenze.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI