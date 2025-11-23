Mandragora è stato solo l'ultimo, tutti i goal con tiri da fuori area subiti dalla Juventus: scatta l'allarme

Sì, è successo di nuovo. Il goal del pareggio della Fiorentina è arrivato con un tiro da fuori area. Un altro. L'ennesimo per la Juventus in questo inizio di stagione.
Già nelle precedenti partite, infatti, i bianconeri sono stati spesso puniti da conclusioni dalla lunga o lunghissima distanza.
La Juventus in realtà non concede molte occasioni nella propria area di rigore eppure subisce tante reti. Forse troppe rispetto a quanto producono gli avversari.
Ma perché la Juventus incassa così tanti goal con tiri da fuori area?