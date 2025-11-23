Mandragora è stato solo l'ultimo, tutti i goal con tiri da fuori area subiti dalla Juventus: scatta l'allarme

A questo punto i tifosi della Juventus si pongono soprattutto una domanda: ma di chi è la colpa di così tanti goal subiti con tiri dalla lunga o lunghissima distanza?

In alcuni casi il posizionamento di Di Gregorio non è sembrato perfetto. E sui social nelle ultime ore è diventato virale un video in cui si vede il portiere bianconero quasi ritrarre le braccia sul tiro di Mandragora.

Anche difensori e centrocampisti però dovrebbero sicuramente coprire meglio lo specchio della porta ai tiratori avversari.

Inoltre alcuni di questi goal sono arrivati in seguito a clamorosi errori in fase di uscita, vedasi David contro la Lazio o lo stesso colpo di testa sbilenco di Thuram a Firenze.