Mancini, la bandiera anti-Lazio può portare alla squalifica: il giocatore della Roma rischia

Un topo su sfondo biancoceleste sulla bandiera della Roma, Mancini chiede scusa ma potrebbe non bastare in vista di Udine: aperto un fascicolo.

Non si placano le polemiche del post Roma-Lazio, Derby vinto dal team De Rossi per 1-0 grazie al goal di Gianluca Mancini. Ed è proprio il difensore capitolino nel mirino dei social, in virtù della bandiera sventolata a fine gara vicino alla Curva giallorossa.

In questa vi era scritto 'Anti-Lazio', con un ratto disegnato su uno sfondo biancoceleste. Al termine della partita in tanti si sono scagliari contro Mancini, mentre altri hanno visto il tutto come semplice goliardia e sfottò.

Fatto sta che quanto fatto da Mancini potrebbe portare alla squalifica dello stesso difensore della Roma, qualora questa venisse giudicata come provocatoria dal direttore di gara o in alternativa dalla procura federale.