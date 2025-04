Manchester City in pole per Gibbs-White: può essere il successore di De Bruyne

Il Manchester City riflette sul dopo De Bruyne: a raccogliere l'eredità del belga potrebbe essere Gibbs-White del Nottingham Forest.

L'annuncio è già stato dato e non ci sarà modo di tornare indietro: queste saranno le ultime partite di Kevin De Bruyne con la maglia del Manchester City.

Il fuoriclasse belga non rinnoverà il contratto con i 'Citizens', chiamati a trovare un valido sostituto in grado di non far rimpiangere l'ex Wolfsburg: impresa difficile ma non impossibile.

Il profilo balzato in pole in queste ultime ore è quello di Morgan Gibbs-White, per il quale bisognerà però lottare con altre due big del calcio inglese.