Il Manchester City ha ancora la mentalità dei campioni? La dipendenza da Haaland e i problemi di Guardiola

Questo non fa onore al resto della squadra del City, che sembra aver perso quell'aria di invincibilità che la contraddistingueva. Una possibile interpretazione del goal decisivo segnato da Foden al 91° minuto contro il Leeds, che ha permesso al City di strappare la vittoria dopo aver sprecato un vantaggio di due goal in un secondo tempo per lo più deludente, è che la squadra di Guardiola ha dimostrato una notevole forza mentale. Un'altra, però, è che ha quasi gettato al vento due punti, se non tre, con una prestazione compiacente e ha dovuto fare affidamento sulla brillantezza individuale dopo la capitolazione della squadra.
Le recenti partite del City suggeriscono che la squadra è effettivamente vulnerabile e che farà fatica a inseguire l'Arsenal nella corsa al titolo, a meno che non riesca a liberarsi della preoccupante abitudine di recente di gettare al vento i vantaggi.