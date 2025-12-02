Il Manchester City ha ancora la mentalità dei campioni? La dipendenza da Haaland e i problemi di Guardiola

Guardiola non ha voluto dare troppo peso al risultato quasi 48 ore dopo, quando ha parlato prima della trasferta di martedì al Fulham, ma di certo non lo ha salutato come un cambiamento positivo nella mentalità della squadra.

"Dipende dal fatto che Phil metta la palla in rete", ha detto in modo cupo, suggerendo che non era ancora soddisfatto di come la sua squadra aveva gestito il secondo tempo. "Non so se una sola vittoria possa definire la mentalità della squadra. Non credo in questo genere di cose".

Foden ha fornito una valutazione più approfondita di quanto accaduto, sottolineando cosa ha fatto bene e cosa ha sbagliato il City: "Avevamo il pieno controllo. Nel secondo tempo hanno cambiato marcia, hanno cambiato sistema e noi non siamo riusciti a reagire. Onestamente, abbiamo faticato molto. È stato un tempo frustrante, ma durante la breve pausa il manager ci ha riuniti per adattarci alla loro formazione e abbiamo ricominciato a giocare".

Il centrocampista inglese, autore di sei gol e tre assist in tutte le competizioni in questa stagione, ha anche avvertito i suoi compagni di squadra del City che non possono permettersi di giocare come hanno fatto nel secondo tempo in molte altre occasioni.

"Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti e migliorare, perché quando gli avversari miglioreranno nelle fasi finali della stagione, non potremo permetterci di giocare così, altrimenti perderemo il campionato", ha aggiunto Foden. "Dobbiamo correggere gli errori, migliorare e lavorare sodo in allenamento".