Maignan è tornato 'magic', tra rinnovo e mercato: l'offerta del Milan, le sirene della Premier, l'interesse della Juventus e le voci sull'Inter

Il Milan rischia di perdere Mike Maignan? La situazione attuale dice di sì, ma i rossoneri stanno cercando di evitarlo.
Il contratto dell'eroe del derby, infatti, scade al termine di questa stagione e le trattative per il rinnovo non sono mai decollate.
Tanto che già la scorsa estate Maignan sembrava ad un passo dall'addio col Chelsea che spingeva per portarlo a Londra. Alla fine però i Blues non hanno trovato l'intesa col Milan, dove peraltro Allegri ha subito messo in chiaro di voler puntare su Maignan.
Ma ora, in assenza di rinnovo, il portiere francese sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione e potrebbe anche restare in Serie A con una maglia diversa da quella rossonera.