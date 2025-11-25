Pubblicità
Pubblicità
FBL-ITA-SERIEA-INTER-MILANAFP
Lelio Donato

Maignan è tornato 'magic', tra rinnovo e mercato: l'offerta del Milan, le sirene della Premier, l'interesse della Juventus e le voci sull'Inter

Le ultime prestazioni di Mike Maignan hanno risvegliato l'interesse di parecchi club, il suo contratto col Milan è in scadenza. E spunta la clamorosa pista che lo porterebbe all'Inter.

Pubblicità

Il Milan rischia di perdere Mike Maignan? La situazione attuale dice di sì, ma i rossoneri stanno cercando di evitarlo.

Il contratto dell'eroe del derby, infatti, scade al termine di questa stagione e le trattative per il rinnovo non sono mai decollate.

Tanto che già la scorsa estate Maignan sembrava ad un passo dall'addio col Chelsea che spingeva per portarlo a Londra. Alla fine però i Blues non hanno trovato l'intesa col Milan, dove peraltro Allegri ha subito messo in chiaro di voler puntare su Maignan.

Ma ora, in assenza di rinnovo, il portiere francese sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione e potrebbe anche restare in Serie A con una maglia diversa da quella rossonera.

  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO E L'OFFERTA DEL MILAN

    Il contratto di Mike Maignan col Milan, come detto, scade il 30 giugno 2026.

    Ma la società rossonera sa bene come la perdita di un portiere di questo livello sarebbe molto pesante, specie dopo le grandi parate del francese nel derby.

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' così il Milan ora sarebbe disposto ad alzare l'offerta con un rinnovo di 2-3 anni a 5 milioni di euro netti.

    Un ingaggio nettamente superiore rispetto ai 3,2 milioni che Maignan percepisce attualmente. Basterà per trattenerlo?

    • Pubblicità

  • LE SIRENE DELLA PREMIER

    Ma dove potrebbe andare Mike Maignan in caso di rottura col Milan?

    Inutile dire che la destinazione più probabile resta la Premier League, dove come detto il francese stava per trasferirsi già in estate.

    L'accordo tra Maignan ed il Chelsea, infatti, era praticamente chiuso ma il Milan non ha accettato l'offerta dei Blues che è stata ritenuta troppo bassa.

    Stavolta però il club interessato a Maignan non dovrà trattare con la società rossonera per portarlo in Inghilterra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INTERESSE DELLA JUVENTUS

    E se Maignan restasse in Serie A ma non al Milan?

    L'ipotesi esiste e porta soprattutto a Torino, sponda bianconera. Le prestazioni offerte da Michele Di Gregorio in questa stagione non sono state convincenti e la possibilità di tesserare un portiere come Maignan a parametro zero intriga parecchio alla Juventus.

    Al momento non ci sono stati contatti diretti o offerte concrete, ma come rivelato da Matteo Moretto i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione e sono pronti ad inserirsi nel caso in cui le trattative per il rinnovo col Milan dovessero definitivamente naufragare.

  • LE VOCI SULL'INTER

    Infine eccola la più clamorosa delle ipotesi rilanciata da 'Il Corriere della Sera': Maignan può restare a Milano, ma con l'Inter.

    I nerazzurri, dopo aver ammirato da vicino le doti del francese durante l'ultimo derby, starebbero pensando allo 'scippo' estivo nei confronti dei cugini.

    L'era di Sommer tra i pali dell'Inter d'altronde sembra ormai giunta al termine anche per ragioni anagrafiche, mentre Josep Martinez finora non ha convinto del tutto.

    Marotta insomma cerca un portiere d'esperienza e Maignan rappresenterebbe il profilo ideale, anche se non perfettamente in linea con i dettami di Oaktree in quanto a età (più di trent'anni) e ingaggio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lazio crest
Lazio
LAZ