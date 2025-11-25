Maignan è tornato 'magic', tra rinnovo e mercato: l'offerta del Milan, le sirene della Premier, l'interesse della Juventus e le voci sull'Inter

E se Maignan restasse in Serie A ma non al Milan?

L'ipotesi esiste e porta soprattutto a Torino, sponda bianconera. Le prestazioni offerte da Michele Di Gregorio in questa stagione non sono state convincenti e la possibilità di tesserare un portiere come Maignan a parametro zero intriga parecchio alla Juventus.

Al momento non ci sono stati contatti diretti o offerte concrete, ma come rivelato da Matteo Moretto i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione e sono pronti ad inserirsi nel caso in cui le trattative per il rinnovo col Milan dovessero definitivamente naufragare.