Ma come stava andando davvero Vlahovic? Il rendimento con la Juventus prima dell'infortunio: zero goal su azione in campionato da agosto

Alla Juventus è scattato l'allarme rosso dopo l'infortunio di Dusan Vlahovic.
Il numero 9 bianconero resterà fuori per mesi privando Luciano Spalletti di quello che ancora oggi è il miglior marcatore stagionale della rosa.
Nonostante questo però va detto che i numeri di Vlahovic, specie nelle ultime settimane, non erano così buoni per chi di ruolo fa la prima punta.
Il problema, insomma, più che l'assenza del serbo per i prossimi mesi sono le alternative dato che Jonathan David e Lois Openda fin qui hanno fatto molto peggio.