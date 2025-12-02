Pubblicità
Dusan Vlahovic
Lelio Donato

Ma come stava andando davvero Vlahovic? Il rendimento con la Juventus prima dell'infortunio: zero goal su azione in campionato da agosto

L'infortunio di Vlahovic ha fatto scattare l'allarme alla Juventus ma il rendimento del serbo negli ultimi mesi non era stato così brillante: lo dicono i numeri. Semmai il problema sono le alternative.

Alla Juventus è scattato l'allarme rosso dopo l'infortunio di Dusan Vlahovic.

Il numero 9 bianconero resterà fuori per mesi privando Luciano Spalletti di quello che ancora oggi è il miglior marcatore stagionale della rosa.

Nonostante questo però va detto che i numeri di Vlahovic, specie nelle ultime settimane, non erano così buoni per chi di ruolo fa la prima punta.

Il problema, insomma, più che l'assenza del serbo per i prossimi mesi sono le alternative dato che Jonathan David e Lois Openda fin qui hanno fatto molto peggio.

  • UN GRANDE INIZIO DI STAGIONE

    Vero, la stagione di Dusan Vlahovic era iniziata benissimo come peraltro spesso già accaduto al serbo in carriera.

    Nonostante nelle gerarchie partisse alle spalle di Jonathan David, l'ex Fiorentina si è presto riconquistato il posto da titolare già con Igor Tudor.

    Due goal nelle prime due giornate di campionato giocando appena 38' complessivi. Addirittura una doppietta e un assist nella mezz'ora finale contro il Borussia Dortmund in Champions League.

    Vlahovic, insomma, sembrava tornato fondamentale per l'attacco della Juventus. E i numeri fino a metà settembre lo confermavano.

  • Dusan Vlahovic Genoa JuventusGetty Images

    UN MESE E MEZZO A SECCO IN CAMPIONATO

    Poi però Vlahovic si è inceppato anche a causa del rendimento complessivo di tutta la squadra, ovviamente.

    Sta di fatto però che da metà settembre a fine ottobre il serbo non ha più trovato la via della rete in sei partite di campionato. Di cui tre giocate da titolare.

    Vlahovic è poi tornato a segnare nella sfida casalinga contro l'Udinese, ovvero la prima dopo l'esonero di Tudor. Ma solo su calcio di rigore.

    L'ultimo goal su azione di Vlahovic in Serie A insomma resta quello realizzato il 31 agosto sul campo del Genoa più di tre mesi fa.

  • L'ULTIMO GOAL SU AZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE

    In realtà Vlahovic ha segnato su azione anche più recentemente, ma in Champions League.

    Un suo goal infatti aveva permesso alla Juventus di evitare la sconfitta casalinga contro lo Sporting alla prima europea di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.

    Ma, da quando è arrivato il tecnico di Certaldo, Vlahovic è partito titolare cinque volte su sei segnando solo una volta. 

    Un po' troppo poco forse per chi indossa la maglia numero 9 della Juventus ed è il giocatore più pagato della rosa oltre che uno dei più pagati di tutta la Serie A.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-TRAININGAFP

    ALLA JUVE MANCANO LE ALTERNATIVE DI LIVELLO

    Il vero problema della Juventus, come dicevamo sopra, più che la lunga assenza di Vlahovic è la mancanza di alternative all'altezza.

    Al momento infatti Jonathan David resta un lontano parente dell'attaccante ammirato negli ultimi anni con la maglia del Lille.

    Il canadese ha fin qui segnato solo due goal, di cui uno alla prima giornata di campionato contro il Parma. Quindi un lunghissimo digiuno fino alla rete decisiva siglata a Bodo.

    Peggio di lui ha fatto Lois Openda che verrà riscattato al termine della stagione per una quarantina di milioni ma ha segnato un solo goal in tredici presenze con la maglia della Juventus.

