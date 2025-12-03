Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Luvumbo CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Luvumbo in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Il Cagliari non potrà contare su di lui

Il Cagliari dovrà rinunciare a Luvumbo, giocatore dell'Angola, per alcune partite di Serie A a partire da metà dicembre: la sua rappresentativa è inserita nel girone con Egitto, Zimbabwe e Sudafrica.

Pubblicità

Sono quattro i giocatori dell'Angola convocati per la Coppa d'Africa attualmente sotto contratto in Serie A. Oltre a Kialonda Gaspar del Lecce, Rui Modesto dell'Udinese e M'Bala Nzola del Pisa, il ct Patrice Beaumelle ha scelto come previsto anche Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari.

Come i compagni angolani, anche Luvumbo non potrà prendere ad alcune partite del Cagliari, visto l'impegno di dicembre in terra marocchina. 

Luvumbo, reduce dal rigore sbagliato in Coppa Italia e decisivo per il passaggio del turno del Napoli, proverà a riscattarsi nelle ultime gare pre-partenza, prima di volare verso Marrakech per affrontare il Sudafrica nel match d'esordio.

  • QUANTE PARTITE SALTA LUVUMBO?

    Prima di partire verso il Marocco, Luvumbo giocherà contro l'Atalanta a metà dicembre, precisamente il 13. A quel punto sarà impegnato nella Coppa d'Africa 2025 in un girone che comprende anche l'Egitto di Salah, il Sudafrica qualificato ai prossimi Mondiali e lo Zimbabwe.

    Considerando il calendario dell'Angola in Coppa d'Africa e quello del Cagliari, Luvumbo non sarà sicuramente a disposizione di Pisacane per le partite contro Pisa e Torino con cui si chiuderà dicembre.

    A seconda della qualificazione al turno successivo, Luvumbo salterà ulteriori gare o tornerà a Cagliari per il proseguo della Serie A.

    • Pubblicità

  • LE PARTITE DI GENNAIO

    Luvumbo salterà le partite di dicembre, ma quelle di gennaio? Dipenderà dall'Angola.

    Se la sua Nazionale non dovesse superare il girone, allora potrebbe già essere a disposizione per la partita del 2 gennaio contro il Milan, in cui potrebbe comunque non essere disponibile visto il carico di gare e il viaggio dal Marocco.

    In caso di ottavi, invece, Luvumbo salterà il Milan, mentre qualora arrivassero i quarti non sarà presente neanche per la sfida contro la Cremonese dell'8 gennaio.

    Luvumbo salterebbe anche Genoa e Juventus qualora l'Angola si qualifichi alle semifinali, con conseguente disputa della finalissima o della finale terzo-quarto posto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MINIMO 2 PARTITE, MASSIMO 6

    Il Cagliari non avrà Luvumbo per le ultime due partite di dicembre, ma potrebbe dover riunciare all'angolano fino a un massimo di sei partite tra l'ultimo mese del 2025 e il primo del 2026.

    Egitto e Sudafrica sono le favorite per qualificarsi agli ottavi in virtù dei primi due posti che assicurano il pass per il turno successivo, ma Angola e Zimbabwe proveranno a sovvertire i pronostici.

    Agli ottavi, inoltre, partecipano anche le migliori terze, ragion per cui vedere l'Angola di Luvumbo al turno successivo non è certo utopia.

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Pisa crest
Pisa
PIS
Africa Cup of Nations
Africa Del sud crest
Africa Del sud
SDA
Angola crest
Angola
ANG