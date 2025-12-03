Luvumbo in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Il Cagliari non potrà contare su di lui

Sono quattro i giocatori dell'Angola convocati per la Coppa d'Africa attualmente sotto contratto in Serie A. Oltre a Kialonda Gaspar del Lecce, Rui Modesto dell'Udinese e M'Bala Nzola del Pisa, il ct Patrice Beaumelle ha scelto come previsto anche Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari.
Come i compagni angolani, anche Luvumbo non potrà prendere ad alcune partite del Cagliari, visto l'impegno di dicembre in terra marocchina.
Luvumbo, reduce dal rigore sbagliato in Coppa Italia e decisivo per il passaggio del turno del Napoli, proverà a riscattarsi nelle ultime gare pre-partenza, prima di volare verso Marrakech per affrontare il Sudafrica nel match d'esordio.