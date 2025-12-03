Luvumbo in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Il Cagliari non potrà contare su di lui

Il Cagliari non avrà Luvumbo per le ultime due partite di dicembre, ma potrebbe dover riunciare all'angolano fino a un massimo di sei partite tra l'ultimo mese del 2025 e il primo del 2026.

Egitto e Sudafrica sono le favorite per qualificarsi agli ottavi in virtù dei primi due posti che assicurano il pass per il turno successivo, ma Angola e Zimbabwe proveranno a sovvertire i pronostici.

Agli ottavi, inoltre, partecipano anche le migliori terze, ragion per cui vedere l'Angola di Luvumbo al turno successivo non è certo utopia.