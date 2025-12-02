Lookman in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? L'Atalanta dovrà aspettarlo

Lookman prenderà parte alla partita contro il Cagliari del 13 dicembre, per poi volare in Marocco insieme ai compagni della Nigeria e al resto dei convocati della Coppa d'Africa.

Considerando le partite del 23, 27 e 30 dicembre contro Tanzania, Tunisia e Uganda, Lookman non giocherà sicuramente le partite dell'Atalanta previste il 21 (contro il Genoa) e 28 (contro l'Inter).

Da qui in avanti il ritorno a Bergamo dipenderà dai risultati della Nigeria.