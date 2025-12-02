Pubblicità
Ademola Lookman AtalantaGetty Images
Francesco Schirru

Lookman in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? L'Atalanta dovrà aspettarlo

L'attaccante nigeriano non sarà a disposizione dell'Atalanta per 3 partite, ma la sua assenza potrebbe arrivare fino a un massimo di 6 a seconda del cammino della sua Nazionale in Coppa d'Africa.

In attesa della lista definitiva di cui quasi sicuramente farà parte, Ademola Lookman è stato inserito in quella dei pre-convocati. La Nigeria punterà anche sul giocatore dell'Atalanta nella Coppa d'Africa al via in Marocco, con il team biancoverde tra le squadre favorite.

Tutto già previsto per l'Atalanta, che sin dalla conferma di Lookman in seguito alla turbolente estate era consapevole di non poter contare su Lookman nel mese di dicembre, così come per una parte di gennaio: dovrà aspettarlo, in attesa di capire per quanto.

Lookman, infatti, salterà sicuramente diverse partite dell'Atalanta, ma per capire definitivamente quante bisognerà attendere l'eventuale cammino della Nigeria nella fase ad eliminazione del torneo 2025.

  • QUANTE PARTITE SALTA LOOKMAN?

    Lookman prenderà parte alla partita contro il Cagliari del 13 dicembre, per poi volare in Marocco insieme ai compagni della Nigeria e al resto dei convocati della Coppa d'Africa.

    Considerando le partite del 23, 27 e 30 dicembre contro Tanzania, Tunisia e Uganda, Lookman non giocherà sicuramente le partite dell'Atalanta previste il 21 (contro il Genoa) e 28 (contro l'Inter).

    Da qui in avanti il ritorno a Bergamo dipenderà dai risultati della Nigeria.

  • LE PARTITE DI GENNAIO

    L'Atalanta giocherà contro Roma, Bologna e Torino nei primi dieci giorni di gennaio, ovvero quando la Nigeria potrebbe essere impegnata negli ottavi e nei quarti di finale.

    Qualora la Nigeria giochi gli ottavi, allora Lookman salterà sicuramente la Roma il 3 gennaio, mentre in caso di qualificazione ai quarti non sarà a disposizione di Palladino per la sfida contro il Bologna del 9.

    In caso di qualificazione alle semifinali, inoltre, Lookman salterebbe la sfida contro il Torino prevista il 10, considerando il penultimo atto del torneo di scena il 14 gennaio.

    La finale della Coppa d'Africa è prevista il 18 gennaio, mentre quella per il terzo posto il 17. Qualora arrivi in semifinale, Lookman salterà sicuramente anche la partita contro il Pisa, prevista il 16 del mese.

  • UN MINIMO DI 3, UN MASSIMO DI 6

    L'Atalanta dovrà rinunciare a Lookman per tre partite, ma potrebbe dover fare a meno del nigeriano fino a un massimo di 6, ovvero in caso di qualificazione alle semifinali della Coppa d'Africa, con conseguente disputa di una tra la finalissima e la finalina terzo-quarto posto.

    Qualora arrivi in semifinale, Lookman giocherà una delle due finali, per poi tornare in Italia in vista della sfida contro l'Athletic Bilbao del 21 gennaio o per il match di Serie A contro il Parma, previsto quattro giorni più tardi.

