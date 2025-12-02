Lookman in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? L'Atalanta dovrà aspettarlo

In attesa della lista definitiva di cui quasi sicuramente farà parte, Ademola Lookman è stato inserito in quella dei pre-convocati. La Nigeria punterà anche sul giocatore dell'Atalanta nella Coppa d'Africa al via in Marocco, con il team biancoverde tra le squadre favorite.
Tutto già previsto per l'Atalanta, che sin dalla conferma di Lookman in seguito alla turbolente estate era consapevole di non poter contare su Lookman nel mese di dicembre, così come per una parte di gennaio: dovrà aspettarlo, in attesa di capire per quanto.
Lookman, infatti, salterà sicuramente diverse partite dell'Atalanta, ma per capire definitivamente quante bisognerà attendere l'eventuale cammino della Nigeria nella fase ad eliminazione del torneo 2025.