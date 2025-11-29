Lo strano caso dell'Inter a centrocampo, tante soluzioni ma rendimento altalenante: da Diouf a Frattesi

La nota più lieta tra le seconde linee dell'Inter a centrocampo è sicuramente Petar Sucic.

Il giovane croato ha impressionato subito compagni e staff tecnico per qualità tecniche e personalità. Tanto che per qualche settimana sembrava addirittura potesse contendere il posto da titolare a Mkhitaryan.

L'armeno però resta un punto fermo anche per Chivu e nelle ultime uscite Sucic è apparso meno lucido. La sensazione è che l'ex Dinamo debba ancora crescere dal punto di vista fisico e dell'intensità.

All'Inter, ovviamente, tutti sono pronti ad aspettarlo ma intanto il croato rischia di diventare una terza scelta.