Lo strano caso dell'Inter a centrocampo, tante soluzioni ma rendimento altalenante: da Diouf a Frattesi

Qual è il reparto più forte di quella che viene ritenuta da molti la squadra più forte della Serie A, ovvero l'Inter?
La risposta fino a qualche settimana fa sembrava quasi scontata: ma il centrocampo, ovviamente. E invece proprio lì nel mezzo, dove si decidono spesso le partite, stanno sorgendo alcuni grossi dubbi.
Colpa soprattutto del rendimento non sempre all'altezza dei nuovi arrivati ma anche del caso Frattesi, ormai sempre più ai margini e forse sul piede di partenza.
Le certezze dell'Inter a centrocampo, insomma, sono sempre le stesse: Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan ma poi? Su chi può davvero contare Chivu in caso di necessità?