Albert Gudmundsson è pronto a mettersi definitivamente alle spalle il processo che lo ha visto coinvolto negli ultimi anni. L'islandese era stato accusato di molestie sessuali per fatti che risalivano al 2023.
In questo periodo il giocatore della Fiorentina ha dovuto affrontare il processo in Islanda ma ora tutto è terminato al meglio per Gudmundsson, dichiarato innocente.
Il giocatore ha voluto mandare un lungo messaggio attraverso i social per spiegare quello che ha vissuto in questi quasi tre anni e le conseguenze che la vicenda ha avuto anche sulla sua carriera.