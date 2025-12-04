"Io invece ho perso anche persone che si sono rivelate amiche solo quando gli faceva comodo - ma non quando era necessario. Faceva male, ma era anche bene rendersene conto prima che poi", prosegue così lo sfogo di Gudmundsson che aggiunge sull'esito della sentenza: "So che ci sono persone là fuori che non mi crederanno, indipendentemente da cosa mostrano i dati o i risultati del caso, e va bene così. So chi sono e per cosa combatto. L'opinione degli altri non mi spezzerà mai. A chi di voi è ancora in dubbio, incoraggio a leggere le sentenze di entrambi i tribunali e a tenere presente che, secondo i dati del caso, questa sera, c'erano più di me accusati. Però non sarò oppresso, specialmente per qualcosa che non è mai successo. Possiamo approfondire più tardi, se necessario".

