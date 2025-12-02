Pubblicità
Roma Napoli
Nino Caracciolo

ll designatore Rocchi a Open VAR: "Non c'è fallo di Rrahmani su Koné in Roma-Napoli”

Il designatore Rocchi applaude il lavoro di arbitro e VAR e conferma che la decisione di non chiamare fallo per l’intervento di Rrahmani su Koné è corretta.

Il caso di Milan-Lazio, con il tocco di braccio di Pavlovic non sanzionato con il calcio di rigore dall’arbitro Collu nonostante il richiamo da parte del VAR, è stato l’episodio che ha suscitato maggiori polemiche nella tredicesima giornata di Serie A, ma sicuramente non l’unico.

Sotto la lente d’ingrandimento è finito anche il contatto di Rrahmani su Koné all’inizio dell’azione che ha portato al goal del Napoli, decisivo per il successo azzurro contro la Roma.

Come è stata valutata la decisione da parte del designatore Rocchi? Di seguito le sue parole a ‘Open VAR’ su ‘DAZN’.

  • L’EPISODIO

    Al 36’ del primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-0, il Napoli recupera palla con un intervento di Rrahmani su Koné al limite dell’area di rigore azzurra. Dal recupero palla nasce il contropiede che porta alla rete decisiva di Neres; i giocatori della Roma però protestano per il fallo su Koné.

  • IL VERDETTO DI ROCCHI

    Ai microfoni di ‘Open VAR’ trasmissione in onda su ‘DAZN’, il designatore Gianluca Rocchi approva il lavoro di arbitro e VAR. Queste le sue parole:

    "A primo impatto ho detto anche io più fallo che palla. Bisogna fare i complimenti a Massa, la decisione è corretta. Al VAR lavorano benissimo e con tranquillità, non si fanno trascinare dall'emotività e valutano l'episodio. E' corretto il silent check, un intervento sarebbe stato completamente errato. Aggiungo: se viene concesso un rigore così lo togliamo con il VAR. Bravi perché hanno lavorato bene. Non c'è imprudenza, ci fosse a quel punto sarebbe fallo e giallo. Qui la qualità decisionale fa la differenza. In questa partita tanta qualità dell'arbitro e aggiungo anche dei calciatori, mi è piaciuto molto questo tipo di approccio".

  • IL DIALOGO TRA LA SALA VAR E L’ARBITRO

    L’arbitro Massa non ha dubbi ed esclama subito “palla” rivolgendosi ai giocatori che protestavano. Per poi aggiungere: "Ero a due metri ho visto bene, faccio controllare ma non è fallo".

    Dalla Sala VAR Aureliano e Di Bello analizzano e in contemporanea mostrano idee contrastanti, esclamando in contraddizione tra loro: "fallo/palla".

    Poi l'analisi approfondita dopo la visione di altre immagini: "Gioca anche il pallone, gli allarga il pallone verso destra. Sposta il pallone, poi va a contatto. Il pallone lo prende Rrahmani, il 17 vuole continuare a giocare. Va bene, il check è completato. Il goal è regolare. Scivolata in cui prende il pallone chiaro, non c'è nessun tipo di imprudenza, assolutamente”.

  • SUCCESSO PREZIOSO

    Il successo del Napoli contro la Roma ha rilanciato in classifica la formazione allenata da Conte: grazie ai tre punti conquistati all’Olimpico, gli azzurri hanno superato i giallorossi e si sono ripresi la vetta della classifica in coabitazione con il Milan.

