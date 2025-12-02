ll designatore Rocchi a Open VAR: "Non c'è fallo di Rrahmani su Koné in Roma-Napoli”

Il caso di Milan-Lazio, con il tocco di braccio di Pavlovic non sanzionato con il calcio di rigore dall’arbitro Collu nonostante il richiamo da parte del VAR, è stato l’episodio che ha suscitato maggiori polemiche nella tredicesima giornata di Serie A, ma sicuramente non l’unico.
Sotto la lente d’ingrandimento è finito anche il contatto di Rrahmani su Koné all’inizio dell’azione che ha portato al goal del Napoli, decisivo per il successo azzurro contro la Roma.
Come è stata valutata la decisione da parte del designatore Rocchi? Di seguito le sue parole a ‘Open VAR’ su ‘DAZN’.