ll designatore Rocchi a Open VAR: "Non c'è fallo di Rrahmani su Koné in Roma-Napoli”

Ai microfoni di ‘Open VAR’ trasmissione in onda su ‘DAZN’, il designatore Gianluca Rocchi approva il lavoro di arbitro e VAR. Queste le sue parole:

"A primo impatto ho detto anche io più fallo che palla. Bisogna fare i complimenti a Massa, la decisione è corretta. Al VAR lavorano benissimo e con tranquillità, non si fanno trascinare dall'emotività e valutano l'episodio. E' corretto il silent check, un intervento sarebbe stato completamente errato. Aggiungo: se viene concesso un rigore così lo togliamo con il VAR. Bravi perché hanno lavorato bene. Non c'è imprudenza, ci fosse a quel punto sarebbe fallo e giallo. Qui la qualità decisionale fa la differenza. In questa partita tanta qualità dell'arbitro e aggiungo anche dei calciatori, mi è piaciuto molto questo tipo di approccio".