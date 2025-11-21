ll Cagliari diventa americano: un gruppo di investitori capeggiato da Maurizio Fiori è il nuovo socio di minoranza

Il Cagliari dà il via a una nuova era fuori dal campo: il club sardo ha infatti annunciato l'ingresso in società di un nuovo gruppo di investitori provenienti dagli Stati Uniti.
Il gruppo in questione fa riferimento a Maurizio Fiori, il cui nome e cognome tradiscono evidenti origini italiane: proprio sarde, per la precisione. Fiori è l'amministratore delegato della Praxis Capital Management.
Come spiegato dal Cagliari in un comunicato ufficiale diramato per annunciare l'ingresso in società del gruppo americano, il nuovo gruppo sarà socio di minoranza: il presidente Tommaso Giulini manterrà dunque la maggioranza del club.