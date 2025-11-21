ll Cagliari diventa americano: un gruppo di investitori capeggiato da Maurizio Fiori è il nuovo socio di minoranza

Queste le parole del presidente Giulini dopo la finalizzazione dell'affare:

"Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro".

Così gli ha fatto eco Fiori, suo nuovo socio di minoranza:

"Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia".