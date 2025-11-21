Pubblicità
Giulini CagliariGetty Images
Stefano Silvestri

ll Cagliari diventa americano: un gruppo di investitori capeggiato da Maurizio Fiori è il nuovo socio di minoranza

Il club sardo ha annunciato l'ingresso in società di un nuovo gruppo dagli Stati Uniti, con Giulini che manterrà la maggioranza: "Rafforzati i nostri piani per il futuro".

Il Cagliari dà il via a una nuova era fuori dal campo: il club sardo ha infatti annunciato l'ingresso in società di un nuovo gruppo di investitori provenienti dagli Stati Uniti.

Il gruppo in questione fa riferimento a Maurizio Fiori, il cui nome e cognome tradiscono evidenti origini italiane: proprio sarde, per la precisione. Fiori è l'amministratore delegato della Praxis Capital Management.

Come spiegato dal Cagliari in un comunicato ufficiale diramato per annunciare l'ingresso in società del gruppo americano, il nuovo gruppo sarà socio di minoranza: il presidente Tommaso Giulini manterrà dunque la maggioranza del club.

  • IL COMUNICATO DEL CAGLIARI

    "Cagliari Calcio - si legge nel comunicato del club sardo - è lieto di comunicare la firma di un accordo che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata.

    L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio.

    Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato".

  • "RAFFORZATI I NOSTRI PIANI FUTURI"

    Queste le parole del presidente Giulini dopo la finalizzazione dell'affare:

    "Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro".

    Così gli ha fatto eco Fiori, suo nuovo socio di minoranza:

    "Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia".

  • CLOSING A BREVE

    "Il signing dell’operazione è avvenuto in data odierna - fa sapere ancora il Cagliari - cui faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari.

    Il gruppo di investitori è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione.

    Fluorsid Group è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale".

