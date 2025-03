I Reds sono in vetta alla classifica di Premier League, ma diversi grandi nomi stanno affrontando un futuro incerto ad Anfield...

Sono giornate strane quelle che si stanno vivendo ad Anfield. La Premier League si appresta a ripartire dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali con il Liverpool in testa alla classifica con 12 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. Un qualcosa di straordinario se si pensa che i Reds sono solo alla prima stagione del nuovo ciclo Slot, eppure molti tifosi in questo momento sono furiosi a causa delle voci sempre più insistenti che vorrebbero Trent Alexander-Arnold vicino all’approdo al Real Madrid a parametro zero.

In tanti hanno messo il giocatore nel loro mirino, ma c’è anche chi accusa il club di aver consentito lo stesso Alexander-Arnold di arrivare agli ultimi mesi del suo contratto, cosa che si traduce nel poter perdere a zero quello che è un vero e proprio patrimonio. Quello dell’esterno destro ovviamente non è un caso isolato, poiché anche Mohamed Salah e Virgil van Dijk vedranno scadere a breve i rispettivi contratti.

Di conseguenza, c'è una possibilità molto concreta che la prossima squadra campione d’Inghilterra debba essere totalmente rinnovata la prossima estate. Per farlo il Fenway Sports Group (FSG), ovvero il gruppo che gestisce il club, dovrà cercare di guadagnare il più possibile dalle cessioni.

Tenendo presente questo, GOAL ha deciso di esaminare la situazione relativa a tutti quei giocatori che hanno totalizzato almeno una presenza in stagione con il Liverpool.