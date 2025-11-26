Pubblicità
Michael Di Chiaro

Liverpool da incubo e travolto in casa: il PSV vince 4-1 ad Anfield, Slot rischia l'esonero?

Crisi senza fine per i Reds: nona sconfitta nelle ultime 11 partite tra tutte le competizioni e ora il futuro del tecnico olandese è fortemente in dubbio.

La crisi del Liverpool sembra non conoscere tregua. I Reds, reduci dal tonfo casalingo in Premier contro il Nottingham Forest, incassano un'altra sconfitta pesantissima davanti al pubblico di Anfield, ma questa volta su palcoscenico della Champions League.

Nella quinta giornata della League Phase, infatti, gli inglesi sono stati travolti con un roboante 4-1 per mano del PSV che, dopo i 6 goal messi a segno contro il Napoli, strapazza anche i campioni d'Inghilterra in carica.

Un ko pesantissimo che certifica un'involuzione pressoché inspiegabile da parte di una squadra che sembra aver smarrito tutte le sue certezze, imbrigliata in un vortice di negatività dal quale la squadra di Arne Slot non sembra in grado di riprendersi.

  • DOMINIO PSV

    Nella notte di Champions a sorridere è solamente il PSV, autentico dominatore dal primo all'ultimo minuto in quel di Anfield. Dopo il botta e risposta targato Perisic-Szoboszlai, gli olandesi sono poi riusciti a dilagare nella ripresa.

    Il goal di Til, al 56', ha preceduto la doppietta di uno scatenato Driouech che, tra il 73' e il 91', ha arrotondato lo score affossando definitivamente il Liverpool.

  • IL PERCORSO DEL LIVERPOOL IN CHAMPIONS

    Dopo cinque giornate e, soprattutto dopo il fragoroso tonfo interno con il PSV, il Liverpool rimane comunque in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions o quantomeno per un posto nei playoff.

    I Reds, infatti, hanno collezionato sin qui 9 punti che, al momento, collocano Salah e compagni al 13esimo posto in graduatoria. Un piazzamento che, appunto, oggi varrebbe un posto agli spareggi. Nelle ultime tre uscite europee, i Reds affronteranno l'Inter il 9 dicembre, mentre a gennaio sfideranno Marsiglia e Qarabag.

  • 9 SCONFITTE NELLE ULTIME 11

    A preoccupare è la piega a dir poco inquietante che la stagione del Liverpool ha preso. Dopo una partenza da urlo, condita da 6 vittorie consecutive tra Premier League e Champions, a partire dalla fine di settembre i Reds sono entrati in una spirale di risultati negativi che sembra non conoscere fine o, peggio ancora, rimedio.

    Nelle ultime 11 partite tra campionato, Champions e Carabao Cup, il Liverpool ha disputato 11 partite perdendone addirittura 9. Un tracollo inesorabile, che ha fatto precipitare la formazione inglese dal primo al 12esimo posto, con la vetta che dista ormai 11 punti.

  • SLOT RISCHIA L'ESONERO?

    A questo punto, gli interrogativi sul futuro del Liverpool si moltiplicano, specialmente quelli riguardanti la posizione del tecnico Arne Slot che dopo il trionfo in Premier della passata stagione si trova ora alle prese con un momento complicatissimo, forse il più difficile della sua carriere e della storia recente dei Reds.

    A pesare sul bilancio negativo di questa situazione c'è anche l'ingente campagna estiva messa a punto dal club che, però, sin qui non sta minimamente ripagando gli enormi sforzi economici profusi: il Liverpool ha speso quasi 500 milioni in una sola estate, di questi 125 sono stati investiti per prendere Alexander Isak, al momento fermo a un solo goal in Coppa di Lega e neanche titolare nella formazione-tipo. Altri 125 sono partiti per Wirtz, oggi infortunato, e 40 per Frimpong, anche lui ai box. Ekitike è costato per 95 milioni, Kerkez 47 e Giovanni Leoni 30, ma la stagione del giovane difensore italiano si è già chiusa anzitempo a causa della rottura del crociato.

