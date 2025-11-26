Liverpool da incubo e travolto in casa: il PSV vince 4-1 ad Anfield, Slot rischia l'esonero?

A questo punto, gli interrogativi sul futuro del Liverpool si moltiplicano, specialmente quelli riguardanti la posizione del tecnico Arne Slot che dopo il trionfo in Premier della passata stagione si trova ora alle prese con un momento complicatissimo, forse il più difficile della sua carriere e della storia recente dei Reds.

A pesare sul bilancio negativo di questa situazione c'è anche l'ingente campagna estiva messa a punto dal club che, però, sin qui non sta minimamente ripagando gli enormi sforzi economici profusi: il Liverpool ha speso quasi 500 milioni in una sola estate, di questi 125 sono stati investiti per prendere Alexander Isak, al momento fermo a un solo goal in Coppa di Lega e neanche titolare nella formazione-tipo. Altri 125 sono partiti per Wirtz, oggi infortunato, e 40 per Frimpong, anche lui ai box. Ekitike è costato per 95 milioni, Kerkez 47 e Giovanni Leoni 30, ma la stagione del giovane difensore italiano si è già chiusa anzitempo a causa della rottura del crociato.