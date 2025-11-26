Liverpool da incubo e travolto in casa: il PSV vince 4-1 ad Anfield, Slot rischia l'esonero?

La crisi del Liverpool sembra non conoscere tregua. I Reds, reduci dal tonfo casalingo in Premier contro il Nottingham Forest, incassano un'altra sconfitta pesantissima davanti al pubblico di Anfield, ma questa volta su palcoscenico della Champions League.
Nella quinta giornata della League Phase, infatti, gli inglesi sono stati travolti con un roboante 4-1 per mano del PSV che, dopo i 6 goal messi a segno contro il Napoli, strapazza anche i campioni d'Inghilterra in carica.
Un ko pesantissimo che certifica un'involuzione pressoché inspiegabile da parte di una squadra che sembra aver smarrito tutte le sue certezze, imbrigliata in un vortice di negatività dal quale la squadra di Arne Slot non sembra in grado di riprendersi.