Mark Doyle

La favola del 'Liverpool campione in carica' è finita: Slot chiamato a cambiare la stagione

La sconfitta col City ha sancito i difetti del Liverpool: necessarie scelte forti da parte di Arne Slot per migliorare presente e futuro.

Il manager del Liverpool Arne Slot ha scherzato dopo la sconfitta per 3-0 di domenica contro il Manchester City, affermando che il momento migliore per giudicare una squadra è alla fine della stagione. "Il secondo momento migliore", ha sostenuto l'olandese, "è dopo 19 partite, perché a quel punto tutte le squadre avranno affrontato gli stessi avversari". Tuttavia, non è necessario aspettare la metà del campionato di Premier League per determinare se il Liverpool è in grado di difendere il titolo. La corsa dei Reds è già finita dopo cinque terribili sconfitte in 11 partite.

"Sembra davvero troppo", come ha ammesso anche Slot nella conferenza stampa post-partita all'Etihad. "L'ultima cosa di cui dovrei parlare è la corsa al titolo, perché la realtà è che siamo ottavi".

In effetti, l'unica vera domanda ora è se il Liverpool riuscirà a salvare la stagione finendo tra le prime quattro e allo stesso tempo accumulando abbastanza slancio nei prossimi mesi per lanciare una seria sfida in Champions League.

    IL VAR È UN ALIBI

    Slot era giustamente perplesso dalla decisione di annullare il goal del pareggio di Virgil van Dijk all'Etihad. Tuttavia, non ha nemmeno provato a sostenere che i Reds meritassero di andare al riposo in parità. "Nel primo tempo", ha detto Slot, "sono stati migliori di noi in ogni aspetto del gioco".

    Le statistiche confermano questa valutazione. Oltre ad aver registrato un solo tiro in porta durante l'intera partita, il Liverpool ha anche perso più del 60% dei duelli. Ovviamente molta attenzione è stata data al modo in cui Conor Bradley ha faticato a contenere il miglior giocatore della partita, Jeremy Doku (anche perché ha ricevuto pochissimo aiuto da Ibrahima Konate e Mohamed Salah), ma la verità è che il Liverpool ha perso i duelli su tutto il campo. Nessun membro della squadra di Slot ha giocato bene o con l'intensità necessaria per una partita di Premier League così importante e impegnativa.

    "Non si può considerare il Liverpool per il titolo. La decisione [sul goal annullato] potrebbe essere andata a loro sfavore, ma nel complesso il City è sembrato tecnicamente e fisicamente migliore del Liverpool", ha detto l'ex capitano del Manchester United Roy Keane a Sky Sports.Hanno ancora quella qualità in attacco e, a volte, causeranno problemi alle squadre avversarie, ma in difesa, i goal che hanno subito, le decisioni prese, la mancanza di intensità ed energia, i continui cambi di formazione con l'inserimento di sostituti... sembrano ancora davvero piatti".

    NESSUNA COLPA AI GIOCATORI

    Slot ha insistito sul fatto che il Liverpool non ha lesinato gli sforzi all'Etihad e che non ha alcuna preoccupazione riguardo all'atteggiamento o all'impegno dei suoi giocatori.

    "È facile vincere i duelli se il piano di gioco e le tattiche funzionano, e penso che sia quello che è successo contro l'Aston Villa e il Real Madrid", ha detto l'ex allenatore del Feyenoord, alludendo alle vittorie della scorsa settimana ad Anfield che hanno risollevato il morale della squadra. "Ma abbiamo faticato molto con loro che portavano così tanti giocatori al centro del campo ed era difficile per alcuni dei nostri giocatori prendere le decisioni giuste. Quindi penso che non fosse perché i miei giocatori non volessero fare il duello, hanno dovuto correre molto perché loro [il City] erano molto più bravi di noi con la palla.

    "In primo luogo, quindi, guarderei sempre al piano di gioco nostro e loro e non darei alcuna colpa ai miei giocatori perché, nel secondo tempo, quando stavamo giocando meglio, penso che si potesse anche vedere che erano in grado di vincere molti più duelli. In quel periodo, penso che meritassimo sicuramente un goal".

    Keane ha ridicolizzato la valutazione di Slot sul secondo tempo sostenendo che "la partita era finita! È facile giocare bene quando non si gioca per nulla". Questo però non è del tutto vero. Se Cody Gakpo avesse sfruttato una ghiotta occasione per dimezzare lo svantaggio del Liverpool poco dopo essere entrato in campo, gli ospiti sarebbero tornati in partita.

    Tuttavia, è innegabile che i Reds non siano più la forza inarrestabile della scorsa stagione.

    400 MILIONI SPESI PER ESSERE MENO FORTI

    Troppo spesso in questa stagione il Liverpool ha iniziato le partite con il freno a mano tirato, subendo così una serie di costosi goal nei primi minuti. Stiamo ancora aspettando una spiegazione adeguata sul perché la squadra di Slot sembri una "squadra debole", come ha affermato Keane, dopo aver speso più di 400 milioni di sterline (525 milioni di dollari) per rafforzare la rosa durante l'estate.

    Slot ha ragione quando afferma che il Liverpool è stato ostacolato da problemi di forma fisica. Bradley e Alexis Mac Allister stanno solo ora tornando in forma dopo aver saltato la preparazione precampionato e i loro problemi hanno indubbiamente influito sull'equilibrio generale della squadra, mentre i nuovi acquisti Jeremie Frimpong e Alexander Isak hanno subito infortuni che hanno interrotto l'inizio delle loro rispettive carriere ad Anfield.

    Tuttavia, Florian Wirtz non ha ancora avuto alcun impatto sulla Premier League e, mentre Hugo Ekitike ha dimostrato di essere all'altezza della fama di icona del Kop, l'ex asso del Bournemouth Milos Kerkez è stato così scarso da perdere il posto da titolare a favore di un Andy Robertson in declino. Il risultato finale è una totale assenza di coesione in una squadra un tempo affiatata, come sottolineato dal loro record in Premier League di sei vittorie e cinque sconfitte.

    "Penso che la scorsa stagione fossero molto più costanti e il lavoro di Slot fosse più facile, perché aveva ereditato una rosa da Jurgen Klopp", ha sostenuto l'ex attaccante del Liverpool Dean Sturridge su Sky. "Ma in questa stagione hanno fatto nuovi acquisti, alcuni giocatori hanno iniziato alla grande, mentre altri non ci sono ancora arrivati.

    "È un campionato spietato. Ci si aspetta che i giocatori, solo per via del loro prezzo, arrivino qui e diventino subito calciatori di livello mondiale. Ma è raro che questo accada in Premier League, perché le richieste sono elevate e l'intensità di ogni squadra che affrontano è superiore a quella di qualsiasi altra parte del mondo. Penso che alcuni giocatori siano sorpresi dall'intensità del campionato - Florian Wirtz è uno di questi - quindi l'intesa che la squadra aveva la scorsa stagione è chiaramente scomparsa". La domanda è: cosa farà Slot al riguardo?

    NUOVI PROBLEMI SU PROBLEMI PRECEDENTI

    Il Liverpool ovviamente non è diventato una squadra mediocre dall'oggi al domani. Per cominciare, le sue difficoltà risalgono a prima della campagna acquisti estiva e ne sono state senza dubbio la causa.

    I Reds hanno giocato 47 volte in tutte le competizioni dall'inizio dell'anno e hanno vinto solo 21 di queste partite, perdendone 16 in totale. Ci sono, ovviamente, circostanze attenuanti, dato che due delle loro sconfitte in Premier League sono arrivate dopo aver conquistato il loro ventesimo titolo inglese, eguagliando il record. Ma la stanchezza è stata senza dubbio un fattore determinante durante una seconda metà di stagione piuttosto altalenante, e ha giocato un ruolo fondamentale in una settimana difficile a marzo, durante la quale sono stati eliminati dalla Champions League dal Paris Saint-Germain prima di essere sconfitti dal Newcastle nella finale della Carabao Cup.

    Si è quindi accettato che il Liverpool avesse bisogno di una maggiore profondità in difesa in vista della stagione 2025-26, oltre che di più creatività a centrocampo e di un finalizzatore più clinico in attacco. Nonostante tutti i soldi spesi, però, il Liverpool ha ancora problemi in tutti i reparti.

    A causa delle sue difficoltà nell'adattarsi al ritmo e alla fisicità della Premier League, Wirtz è stato spostato sulla sinistra, dove l'incostante e spesso monodimensionale Gakpo non è riuscito a colmare il vuoto lasciato da Luis Diaz, le cui incisive capacità di dribbling sono molto sentite.

    Nonostante tutte le carenze difensive di Trent Alexander-Arnold, l'assenza del terzino destro si fa sentire molto dal punto di vista offensivo (e soprattutto da Salah). Bradley non è semplicemente in grado di effettuare gli stessi passaggi che spezzano le linee dalla profondità, né può fungere da centrocampista ausiliario, o almeno non con la stessa efficacia di Alexander-Arnold.

    Un Isak in piena forma dovrebbe ovviamente fornire quel tipo di incisività che, secondo Slot, è costata punti al Liverpool in questa stagione (nonostante l'inizio promettente di Ekitike), ma la forma disastrosa di Konate fa sembrare il mancato acquisto di Marc Guehi all'ultimo giorno di calciomercato un errore potenzialmente rovinoso.

    In sostanza, i nuovi acquisti non sono riusciti a risolvere i problemi esistenti e ne hanno creati di nuovi.

    È ORA DI CAMBIARE

    Non tutto è perduto per il Liverpool, che rimane una forza formidabile in Europa, come ha dimostrato con la sua impressionante vittoria per 1-0 sul Real Madrid in grande forma la scorsa settimana. I Reds potrebbero trovarsi nel mezzo di una delle peggiori difese del titolo che la Premier League abbia mai visto - l'unica squadra campione in carica ad aver perso più partite a questo punto della stagione è stata il Chelsea (sei) nel 2015-16 - ma le uniche due squadre sopra di loro in classifica che al momento sembrano impossibili da superare sono il City e l'Arsenal.

    Nonostante tutte le loro difficoltà, sono ancora a soli due punti dal Chelsea, terzo in classifica, il che significa che un piazzamento tra le prime quattro rimane facilmente raggiungibile, soprattutto per una squadra che, almeno in teoria, dovrebbe migliorare con il passare della stagione. Certamente, il calendario del Liverpool dopo l'ultima pausa internazionale del 2025 offre l'opportunità di acquisire un notevole slancio in vista del sempre cruciale periodo natalizio.

    Tuttavia, è essenziale un cambiamento di approccio, poiché l'enfasi dovrebbe essere posta sulle prestazioni piuttosto che sui punti. Il Liverpool non ha bisogno di essere impeccabile da qui all'incontro con l'Arsenal dell'8 gennaio, perché il campionato è già andato. Ciò che serve davvero è una dimostrazione incoraggiante del potenziale, una prova inconfutabile di progresso dopo tre mesi tortuosi di regressione.

    DECISIONI DIFFICILI

    Il Liverpool aveva chiaramente un piano per tutti i suoi acquisti estivi. Ora è il momento di vederlo in azione, perché non c'è più nulla da guadagnare dal tentativo di introdurre gradualmente i nuovi giocatori nella squadra. Un approccio cauto aveva senso mentre il Liverpool cercava di bilanciare l'integrazione con la sfida per il titolo, ma ora non è più necessario. Ora abbiamo bisogno di vedere la visione del futuro di Slot, anche se ciò significa correre il rischio di perdere altre partite di campionato e di scontentare alcuni dei veterani.

    Ad esempio, se l'idea era quella di costruire un attacco basato sulle qualità creative di Wirtz, perché non farlo ora? È stato sostenuto che l'inserimento del tedesco come centrocampista offensivo sconvolge l'equilibrio del centrocampo vincente, ma sono stati spesi 116 milioni di sterline per ingaggiare Wirtz con l'intesa che avrebbe giocato nella sua posizione migliore, il che significa che spetta a Slot trovare una soluzione, anche se ciò significa ruotare regolarmente Salah, che prima era intoccabile, ma che ora è fuori forma e comunque sarà assente per impegni internazionali durante il periodo natalizio. Abbiamo visto segni di una buona intesa tra Wirtz e Isak durante il poco tempo che hanno trascorso insieme in campo, quindi ha perfettamente senso concedere loro una serie regolare di partite nella stessa squadra, ora che lo svedese sta raggiungendo la piena forma fisica.

    Slot deve anche mostrarci cosa intende fare con Ekitike, che ha già dimostrato di essere troppo bravo per il ruolo di riserva di Isak. O il francese viene affiancato al nuovo acquisto record britannico in un attacco rinnovato, oppure sostituisce Gakpo sulla fascia, perché non dovrebbe essere lasciato in panchina ogni settimana.

    Una decisione importante deve essere presa anche su Konate. Anche tenendo conto dell'assenza forzata per infortunio dell'ovvio sostituto del maldestro francese, Giovanni Leoni, e delle fragili condizioni fisiche e delle prestazioni altalenanti di Joe Gomez in questa stagione, Konate, fuori contratto, semplicemente non merita di essere titolare in questo momento. Mentre in passato il difensore centrale poteva contare almeno su un buon lavoro di copertura per Alexander-Arnold sul lato destro della difesa del Liverpool, la sua ultima prestazione disastrosa, contro il City domenica, ha dimostrato che non è più così.

    Naturalmente, anche la composizione della difesa a quattro preferita da Slot rimane un mistero. Si presumeva che Frimpong e Kerkez fossero stati ingaggiati per fornire ampiezza in fase offensiva dai terzini, ma, anche tenendo conto dei problemi fisici del primo, sembra che nessuno dei due nuovi acquisti figuri ora nella formazione titolare di Slot, il che è a dir poco preoccupante.

    Questo sembra quindi un momento cruciale nella stagione del Liverpool e, di fatto, nel mandato di Slot. Nessun vero tifoso chiede l'esonero di un allenatore che ha vinto il campionato meno di sei mesi fa. Tuttavia, a questo punto è indispensabile dimostrare di avere una strategia chiara e coerente.

    Come ha detto Sturridge all'Etihad, "Penso che Slot debba puntare su una squadra in cui crede veramente". Perché questa sembra l'unica strada per ripristinare la fiducia dei tifosi nel progetto dell'allenatore e nella promessa di un futuro più luminoso.

