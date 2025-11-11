La favola del 'Liverpool campione in carica' è finita: Slot chiamato a cambiare la stagione

Il Liverpool aveva chiaramente un piano per tutti i suoi acquisti estivi. Ora è il momento di vederlo in azione, perché non c'è più nulla da guadagnare dal tentativo di introdurre gradualmente i nuovi giocatori nella squadra. Un approccio cauto aveva senso mentre il Liverpool cercava di bilanciare l'integrazione con la sfida per il titolo, ma ora non è più necessario. Ora abbiamo bisogno di vedere la visione del futuro di Slot, anche se ciò significa correre il rischio di perdere altre partite di campionato e di scontentare alcuni dei veterani.
Ad esempio, se l'idea era quella di costruire un attacco basato sulle qualità creative di Wirtz, perché non farlo ora? È stato sostenuto che l'inserimento del tedesco come centrocampista offensivo sconvolge l'equilibrio del centrocampo vincente, ma sono stati spesi 116 milioni di sterline per ingaggiare Wirtz con l'intesa che avrebbe giocato nella sua posizione migliore, il che significa che spetta a Slot trovare una soluzione, anche se ciò significa ruotare regolarmente Salah, che prima era intoccabile, ma che ora è fuori forma e comunque sarà assente per impegni internazionali durante il periodo natalizio. Abbiamo visto segni di una buona intesa tra Wirtz e Isak durante il poco tempo che hanno trascorso insieme in campo, quindi ha perfettamente senso concedere loro una serie regolare di partite nella stessa squadra, ora che lo svedese sta raggiungendo la piena forma fisica.
Slot deve anche mostrarci cosa intende fare con Ekitike, che ha già dimostrato di essere troppo bravo per il ruolo di riserva di Isak. O il francese viene affiancato al nuovo acquisto record britannico in un attacco rinnovato, oppure sostituisce Gakpo sulla fascia, perché non dovrebbe essere lasciato in panchina ogni settimana.
Una decisione importante deve essere presa anche su Konate. Anche tenendo conto dell'assenza forzata per infortunio dell'ovvio sostituto del maldestro francese, Giovanni Leoni, e delle fragili condizioni fisiche e delle prestazioni altalenanti di Joe Gomez in questa stagione, Konate, fuori contratto, semplicemente non merita di essere titolare in questo momento. Mentre in passato il difensore centrale poteva contare almeno su un buon lavoro di copertura per Alexander-Arnold sul lato destro della difesa del Liverpool, la sua ultima prestazione disastrosa, contro il City domenica, ha dimostrato che non è più così.
Naturalmente, anche la composizione della difesa a quattro preferita da Slot rimane un mistero. Si presumeva che Frimpong e Kerkez fossero stati ingaggiati per fornire ampiezza in fase offensiva dai terzini, ma, anche tenendo conto dei problemi fisici del primo, sembra che nessuno dei due nuovi acquisti figuri ora nella formazione titolare di Slot, il che è a dir poco preoccupante.
Questo sembra quindi un momento cruciale nella stagione del Liverpool e, di fatto, nel mandato di Slot. Nessun vero tifoso chiede l'esonero di un allenatore che ha vinto il campionato meno di sei mesi fa. Tuttavia, a questo punto è indispensabile dimostrare di avere una strategia chiara e coerente.
Come ha detto Sturridge all'Etihad, "Penso che Slot debba puntare su una squadra in cui crede veramente". Perché questa sembra l'unica strada per ripristinare la fiducia dei tifosi nel progetto dell'allenatore e nella promessa di un futuro più luminoso.