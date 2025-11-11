La favola del 'Liverpool campione in carica' è finita: Slot chiamato a cambiare la stagione

Troppo spesso in questa stagione il Liverpool ha iniziato le partite con il freno a mano tirato, subendo così una serie di costosi goal nei primi minuti. Stiamo ancora aspettando una spiegazione adeguata sul perché la squadra di Slot sembri una "squadra debole", come ha affermato Keane, dopo aver speso più di 400 milioni di sterline (525 milioni di dollari) per rafforzare la rosa durante l'estate.

Slot ha ragione quando afferma che il Liverpool è stato ostacolato da problemi di forma fisica. Bradley e Alexis Mac Allister stanno solo ora tornando in forma dopo aver saltato la preparazione precampionato e i loro problemi hanno indubbiamente influito sull'equilibrio generale della squadra, mentre i nuovi acquisti Jeremie Frimpong e Alexander Isak hanno subito infortuni che hanno interrotto l'inizio delle loro rispettive carriere ad Anfield.

Tuttavia, Florian Wirtz non ha ancora avuto alcun impatto sulla Premier League e, mentre Hugo Ekitike ha dimostrato di essere all'altezza della fama di icona del Kop, l'ex asso del Bournemouth Milos Kerkez è stato così scarso da perdere il posto da titolare a favore di un Andy Robertson in declino. Il risultato finale è una totale assenza di coesione in una squadra un tempo affiatata, come sottolineato dal loro record in Premier League di sei vittorie e cinque sconfitte.

"Penso che la scorsa stagione fossero molto più costanti e il lavoro di Slot fosse più facile, perché aveva ereditato una rosa da Jurgen Klopp", ha sostenuto l'ex attaccante del Liverpool Dean Sturridge su Sky. "Ma in questa stagione hanno fatto nuovi acquisti, alcuni giocatori hanno iniziato alla grande, mentre altri non ci sono ancora arrivati.

"È un campionato spietato. Ci si aspetta che i giocatori, solo per via del loro prezzo, arrivino qui e diventino subito calciatori di livello mondiale. Ma è raro che questo accada in Premier League, perché le richieste sono elevate e l'intensità di ogni squadra che affrontano è superiore a quella di qualsiasi altra parte del mondo. Penso che alcuni giocatori siano sorpresi dall'intensità del campionato - Florian Wirtz è uno di questi - quindi l'intesa che la squadra aveva la scorsa stagione è chiaramente scomparsa". La domanda è: cosa farà Slot al riguardo?