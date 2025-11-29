Pubblicità
Pubblicità
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

Lisandro Martinez vicino al rientro: contro il Crystal Palace potrebbe tornare in campo dopo dieci mesi

Il difensore argentino è fermo dallo scorso febbraio a causa di un grave infortunio al ginocchio: domenica potrebbe tornare in campo.

Pubblicità

Il difensore del Manchester United Lisandro Martinez potrebbe finalmente tornare in campo domenica in occasione della sfida con il Crystal Palace.

Si tratterebbe di un rientro dopo un lunghissimo stop causato da un grave infortunio. 

L'argentino infatti ha subito lo scorso febbraio una lesione al legamento crociato anteriore e adesso è finalmente disponibile, tanto che era stato già inserito nella lista dei convocati per la sfida interna persa contro il Liverpool lunedì scorso. 

  • LO UNITED CERCA IL RISCATTO

    Lo United chercherà il riscatto dopo la sconfitta per 1-0 di lunedì contro i rivali dell'Everton. Il potente tiro di Kiernan Dewsbury-Hall nel primo tempo è stato sufficiente per decidere la sfida dell'Old Trafford, dato che i Red Devils nonsono riusciti a spezzare la resistenza degli ospiti, nonostante l'espulsione di Idrissa Gueye per lite con il compagno di squadra Michael Keane.

    Una battuta d'arresto che ha interrotto la serie di cinque partite senza sconfitte dello United, che ora non vince da tre gare, dopo i pareggi per 2-2 contro Nottingham Forest e Tottenham eappunto la sconfitta di lunedì. La trasferta sul campo del Palace non rappresenterà un compito facile, che cercherà di porre fine a una serie di cinque partite senza vittorie al Selhurst Park.

    Il Palace, che giovedì sera ha perso contro lo Strasburgo in Conference League, è stato solido in casa in questa stagione, perdendo solo una delle 10 partite giocate. Il ritorno di Martinez, però, può rappresentare una spinta per lo United, con Amorim che ha confermato che il difensore centrale argentino è pronto a giocare per la prima volta in 10 mesi.

    • Pubblicità
  • Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "PRONTO PER GIOCARE"

    Amorim è stato chiesto da MUTV se Martinez fosse pronto per giocare contro il Palace domenica, al che ha risposto: "Se è in panchina, è pronto. Ovviamente, dobbiamo controllare il suo minutaggio, ma se è in panchina, è pronto per giocare".

    Il ritorno di Martinez dovrebbe aiutare lo United nel suo tentativo di tornare a giocare in Europa in questa stagione. Questo dopo essersi piazzato quindicesimo nello scorso campionato e aver perso per 1-0 contro il Tottenham la finale di Euopa League.

    Detto questo, lo United si reca nella capitale da decima forza della Premier League dopo la sconfitta di lunedì contro l'Everton, a soli tre punti dalla zona Champions League.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CUNHA NON DISPONIBILE

    Amorim non potrà contare su tre giocatori chiave per la partita di domenica contro il Palace. Il tecnico dello United sperava di poter schierare Matheus Cunha, dopo che il brasiliano aveva saltato la partita di lunedì contro l'Everton a causa di un infortunio in allenamento.

    Tuttavia, Cunha salterà anche la prossima sfida, ma Amorim ha confermato che l'ex giocatore dei Wolves potrebbe tornare per la successiva gara infrasettimanale contro il West Ham. "Mi aspetto di avere Matheus nella prossima partita, non in questa"

    Anche l'attaccante Benjamin Sesko e il difensore centrale Harry Maguire salteranno la partita al Selhurst Park, con Amorim che ha dichiarato: "Sesko avrà bisogno di un po' più di tempo. Ci vorrà un po' più di più e ci stiamo prendendo cura di lui. Lo stesso vale per Harry".

  • Crystal Palace FC v AZ Alkmaar - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    TORNA GUEHI NEL PALACE

    Il tecnico del Palace Oliver Glasner ha confermato che il capitano Marc Guehi sarà a disposizione per la partita di domenica contro lo United. Il difensore centrale è stato sostituito all'intervallo nella gara persa per 2-1 contro lo Strasburgo giovedì, ma l'austriaco ha spiegato che sarà titolare questo fine settimana.

    "Per Marc tutto era stato pianificato in anticipo perché non si è potuto allenare per due settimane e mezzo. Ha giocato tutti i 90 minuti la scorsa settimana e, ovviamente, dovrebbe giocare e giocherà contro il Manchester United. Ecco perché abbiamo dovuto gestire i minuti, quindi nessun problema per lui".

    Borna Sosa salterà la partita, ma Will Hughes, che è stato sostituito dopo solo mezz'ora a metà settimana, dovrebbe essere in grado di giocare. "Borna salterà di nuovo questa partita. Will ha solo stirato il ginocchio. Vedremo. Lo valuteremo, ma non sembra grave. Non sembra stare così male, quindi siamo molto fiduciosi che sarà nella rosa dei convocati. Tutti gli altri stanno bene. Ovviamente siamo tornati tardi, ma abbiamo già guardato il Man United in preparazione e questo è il ritmo che abbiamo ora fino a metà gennaio".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
West Ham United crest
West Ham United
WHU