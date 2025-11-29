Lisandro Martinez vicino al rientro: contro il Crystal Palace potrebbe tornare in campo dopo dieci mesi

Il tecnico del Palace Oliver Glasner ha confermato che il capitano Marc Guehi sarà a disposizione per la partita di domenica contro lo United. Il difensore centrale è stato sostituito all'intervallo nella gara persa per 2-1 contro lo Strasburgo giovedì, ma l'austriaco ha spiegato che sarà titolare questo fine settimana.

"Per Marc tutto era stato pianificato in anticipo perché non si è potuto allenare per due settimane e mezzo. Ha giocato tutti i 90 minuti la scorsa settimana e, ovviamente, dovrebbe giocare e giocherà contro il Manchester United. Ecco perché abbiamo dovuto gestire i minuti, quindi nessun problema per lui".

Borna Sosa salterà la partita, ma Will Hughes, che è stato sostituito dopo solo mezz'ora a metà settimana, dovrebbe essere in grado di giocare. "Borna salterà di nuovo questa partita. Will ha solo stirato il ginocchio. Vedremo. Lo valuteremo, ma non sembra grave. Non sembra stare così male, quindi siamo molto fiduciosi che sarà nella rosa dei convocati. Tutti gli altri stanno bene. Ovviamente siamo tornati tardi, ma abbiamo già guardato il Man United in preparazione e questo è il ritmo che abbiamo ora fino a metà gennaio".