Lisandro Martinez vicino al rientro: contro il Crystal Palace potrebbe tornare in campo dopo dieci mesi

Lo United chercherà il riscatto dopo la sconfitta per 1-0 di lunedì contro i rivali dell'Everton. Il potente tiro di Kiernan Dewsbury-Hall nel primo tempo è stato sufficiente per decidere la sfida dell'Old Trafford, dato che i Red Devils nonsono riusciti a spezzare la resistenza degli ospiti, nonostante l'espulsione di Idrissa Gueye per lite con il compagno di squadra Michael Keane.
Una battuta d'arresto che ha interrotto la serie di cinque partite senza sconfitte dello United, che ora non vince da tre gare, dopo i pareggi per 2-2 contro Nottingham Forest e Tottenham eappunto la sconfitta di lunedì. La trasferta sul campo del Palace non rappresenterà un compito facile, che cercherà di porre fine a una serie di cinque partite senza vittorie al Selhurst Park.
Il Palace, che giovedì sera ha perso contro lo Strasburgo in Conference League, è stato solido in casa in questa stagione, perdendo solo una delle 10 partite giocate. Il ritorno di Martinez, però, può rappresentare una spinta per lo United, con Amorim che ha confermato che il difensore centrale argentino è pronto a giocare per la prima volta in 10 mesi.