Lionel Messi può davvero arrivare a giocare i Mondiali del 2026? Gli infortuni tormentano la 'Pulce'

Manca poco più di un anno ai Mondiali, ma le possibilità che la 'Pulce' vi partecipi diminuiscono col passare del tempo e degli infortuni.

Si dice spesso che, mentre Cristiano Ronaldo è una superstar che si è costruita da sé e che ha dovuto lavorare sodo per ottenere tutto ciò che ha ottenuto, il suo grande rivale Lionel Messi è stato benedetto da un dono divino che gli ha permesso di far sembrare il calcio incredibilmente facile. Tuttavia, il talento naturale non è nulla senza una vera intelligenza calcistica.

Come ha sottolineato una volta Xabi Alonso, ciò che rende Messi così bravo è la sua capacità decisionale, quella rara abilità di scegliere sempre l'opzione giusta al momento giusto, che ha tanto a che fare con l'umiltà e l'efficienza, quanto con la visione e il tempismo.

"Sa come e quando effettuare passaggi semplici", ha dichiarato Alonso ai giornalisti nel 2023. "Messi dice: 'Sei in una posizione migliore? Ok, tieni, hai la palla'. Non si tratta sempre di fare la mossa più brillante, ma la migliore e la più intelligente".

Visti i suoi numerosi problemi fisici, non si può fare a meno di chiedersi se Messi non abbia commesso un raro errore di valutazione prolungando una carriera internazionale che si sarebbe potuto concludere in modo appropriatamente glorioso in Qatar tre anni fa...