Pubblicità
Pubblicità
FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP
Francesco Schirru

L'incredibile richiesta del Barcellona a Lewandowski: "Basta segnare". Alla base, i milioni da pagare

La biografia dell'attaccante polacco rivela quanto accaduto due anni fa: il Barcellona avrebbe chiesto al giocatore di non segnare nelle ultime giornate.

Pubblicità

Dalla Polonia arriva un'incredibile notizia riguardante il più grande giocatore nazionale, ovviamente Robert Lewandowski. La La biografia curata da Sebastian Staszewski sull'attaccante del Barcellona, 'Lewandowski. Prawdziwy rivela un episodio risalente alla primavera del 2023 che farà parlare a lungo.

Secondo la biografia di Lewandowski, infatti, il Barcellona avrebbe chiesto al giocatore di non segnare nelle ultime due partite della stagione 2022/2023: "Robert, abbiamo bisogno che tu smetta di fare goal negli ultimi due turni" avrebbe detto un membro del consiglio del Barcellona. Il calciatore, secondo il libro, è naturalmente rimasto sorpreso perché nessuno in carriera gli aveva mai chiesto di non segnare.

La Liga 2022/2023 ha visto il Barcellona conquistare il titolo matematicamente prima degli ultimi due turni, mentre Lewandowski si trovava in vetta alla classifica dei cannonieri con 23 reti. 

Ma per quale motivo il Barcellona avrebbe chiesto a Lewandowski di non segnare nelle ultime due partite? Una questione economica: il team catalano avrebbe dovuto pagare un bonus di 2,5 milioni al suo ex club, il Bayern Monaco, se il calciatore avesse raggiunto i 25 goal in campionato.

  • IL FINALE DI STAGIONE

    Lewandowski ha giocato le ultime due partite a cui un membro del consiglio del Barcellona, non meglio identificato, si riferiva. 

    In nessuna delle due, però, Lewandowski ha trovato il goal, vincendo comunque la classifica dei cannonieri con 23 goal davanti a Karim Benzema, fermatosi a 19.

    Tra fine maggio e inizio giugno 2023, Lewandowski ha giocato per 90' contro Maiorca e Celta Vigo, senza segnare (vittoria per 3-0 nel primo caso e sconfitta per 2-1 nel secondo).

    • Pubblicità

  • CARNE E PESCE

    Marca riporta inoltre come all'interno del libro si parli ulteriormente di Lewandowski w della precaria situazione economica del Barcellona.

    Lewandowski, vedendo la piccola varietà di carne e pesce presente nel menu durante un viaggio con il Barcellona, avrebbe chiesto allo chef il motivo.

    La risposta? "Dobbiamo risparmiare".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INCONTRO E LA RICHIESTA

    Secondo la biografia di Lewandowski, il polacco sarebbe stato convocato in uno degli uffici del centro sportivo blaugrana per avere un colloquio con diversi dirigenti. Sarebbe stato presente anche il presidente, Joan Laporta.

    A quel punto, secondo Sraszewski, la richiesta da parte di uno dei manager.

    In Polonia si sta parlando tantissimo della biografia di Lewandowski, ma ora l'episodio che sarebbe avvenuto due anni fa sta superando i confini nazionali facendo rapidamente il giro del mondo.

  • IL COMMENTO DI LEWANDOWSKI

    Per ora nè il Barcellona nè Lewandowski hanno detto la propria su quanto accaduto due anni fa, ma il polacco ha affermato di aver letto la biografia negli ultimi giorni. Nessun appunto, però, su particolari passaggi del libro, dunque neanche sulla già famosa richiesta sul non segnare più reti per evitare di dover spendere quei 2.5 milioni di euro.

    Si sta per alzare il polverone?

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA