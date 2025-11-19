L'incredibile richiesta del Barcellona a Lewandowski: "Basta segnare". Alla base, i milioni da pagare

Dalla Polonia arriva un'incredibile notizia riguardante il più grande giocatore nazionale, ovviamente Robert Lewandowski. La La biografia curata da Sebastian Staszewski sull'attaccante del Barcellona, 'Lewandowski. Prawdziwy rivela un episodio risalente alla primavera del 2023 che farà parlare a lungo.

Secondo la biografia di Lewandowski, infatti, il Barcellona avrebbe chiesto al giocatore di non segnare nelle ultime due partite della stagione 2022/2023: "Robert, abbiamo bisogno che tu smetta di fare goal negli ultimi due turni" avrebbe detto un membro del consiglio del Barcellona. Il calciatore, secondo il libro, è naturalmente rimasto sorpreso perché nessuno in carriera gli aveva mai chiesto di non segnare.

La Liga 2022/2023 ha visto il Barcellona conquistare il titolo matematicamente prima degli ultimi due turni, mentre Lewandowski si trovava in vetta alla classifica dei cannonieri con 23 reti.

Ma per quale motivo il Barcellona avrebbe chiesto a Lewandowski di non segnare nelle ultime due partite? Una questione economica: il team catalano avrebbe dovuto pagare un bonus di 2,5 milioni al suo ex club, il Bayern Monaco, se il calciatore avesse raggiunto i 25 goal in campionato.