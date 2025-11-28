Lo scandalo sex-tape che ha preceduto il miracolo Leicester: cos'è successo prima del trionfo in Premier League

L'incredibile storia della vittoria del titolo della Premier League 2015-16 da parte del Leicester City è forse la più nota dell'ultimo decennio. Claudio Ranieri ha guidato una squadra di outsider quotata 5000 a 1, che era stata assemblata con un budget ridotto, alla gloria nella sua prima stagione al King Power Stadium. Nessuno poteva sostenere che il Leicester non fosse la migliore squadra del Paese: ha chiuso con 10 punti di vantaggio sul secondo classificato, l'Arsenal, perdendo solo tre delle 38 partite disputate.

È stato un miracolo sportivo che ha probabilmente superato anche le vittorie consecutive della Nottingham Forest nella Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980, il successo del Wimbledon nella FA Cup nel 1988 e la corsa della Grecia agli Europei del 2004. Il Leicester ha avuto la meglio su tutti i super club del calcio inglese in un'epoca in cui il denaro aveva sempre garantito i risultati migliori nel corso di un'intera stagione.

L'ex allenatore del Chelsea Ranieri ha ricevuto la maggior parte degli elogi, e giustamente. L'amabile italiano ha distrutto la sua etichetta di "Tinkerman" schierando i Foxes in una semplice formazione 4-4-2 incentrata sulla disciplina difensiva e sui rapidi contropiedi, e ha fatto un lavoro magistrale nel mantenere i piedi dei suoi giocatori per terra mentre l'obiettivo finale si avvicinava. Ha anche fatto di N'Golo Kante il suo primo acquisto nel club, strappando il centrocampista francese al Caen per soli 6 milioni di sterline, che si è rivelato un colpo da maestro.

Tuttavia, è stato Nigel Pearson, il predecessore di Ranieri, a mettere insieme la maggior parte dei giocatori chiave della squadra vincitrice del titolo. Jamie Vardy, Danny Drinkwater e Wes Morgan sono entrati a far parte dei Foxes nel 2012, mentre Pearson ha portato Riyad Mahrez, Danny Simpson e Marc Albrighton due anni dopo. Pearson ha anche completato gli acquisti definitivi di Robert Huth, Christian Fuchs e Shinji Okazaki poco prima del suo licenziamento il 30 giugno 2015.

L'uscita di Pearson è stata, secondo le sue stesse parole, un "grande shock". Si può però affermare con certezza che l'inglese non sarebbe stato in grado di liberare tutto il potenziale della squadra come ha fatto Ranieri. Se fosse rimasto al comando, il Leicester avrebbe potuto puntare a un piazzamento nella metà alta della classifica, ma sarebbe mancata la magia necessaria per stravolgere l'ordine costituito.

Alla fine, una brutta vicenda che ha coinvolto un video hard ha portato un'estate di umiliazioni al club e Pearson ha inavvertitamente preceduto il capitolo più memorabile dell'intera storia di 132 anni del Leicester.